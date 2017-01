Evitó ser detenido por la policía mientras discutía con su esposa y luego la mató de 15 puñaladas

Una mujer fue asesinada hoy de 15 puñaladas en el abdomen en la localidad bonaerense de Benavídez y por el femicidio fue detenido su marido quien, según los vecinos, había evitado ser capturado por la Policía minutos antes del crimen, informaron fuentes policiales y judiciales.El hecho se registró pasada la medianoche en una vivienda ubicada sobre la calle El Salvador al 1000, en la mencionada localidad del partido de Tigre, donde se encontraban Elizabeth Álvez de Olivera (53) y su marido, identificado como Juan Daniel Herrera (50), junto al hijo de la pareja (19). Según indicaron las fuentes, el joven escuchó una discusión fuerte entre el matrimonio desde la habitación contigua y, cuando salió para constatar qué había pasado, vio a su padre escapando a gran velocidad en una bicicleta negra y encontró a su madre herida de gravedad en el suelo.El chico llamó al servicio de emergencias 911, desde donde enviaron un patrullero y una ambulancia al domicilio. Los voceros judiciales señalaron que el médico que revisó el cuerpo de la mujer indicó que había sido asesinada de 15 puñaladas en el abdomen y que las heridas que presentaba eran de un tamaño pequeño, aunque aún aguardaban los resultados de la autopsia.Además, a raíz de esa primera inspección del cadáver, los investigadores presumen que se trató de un arma blanca chica, pero hasta esta mañana no se había incautado ningún elemento relacionado en el domicilio. En tanto, Mirtha, una vecina del barrio, comentó en diálogo con el canal de noticias TN que alrededor de 40 minutos antes del asesinato ya se escuchaba la pelea proveniente de la casa, por lo que llamó a la Policía para que se acercaran y detuvieran al hombre."Es un tipo que muchísimas veces la maltrató, los vecinos lo sabíamos, él siempre le pegaba", dijo la mujer, y explicó que los efectivos fueron "instantáneamente" a la vivienda "para llevárselo, pero no lo hicieron". Además, dijo que en la zona los vecinos no pueden "creer lo que le hizo", y denunció "a los policías que vinieron a buscarlo y no se lo llevaron", preguntándose "por qué esperaron que pase esto para llevárselo" y "por qué no actuaron si vieron que estaba mal".La mujer pidió que "la Justicia tome medidas y lo haga pagar, que lo pague como se merece", porque "un tipo así no tiene que salir a la calle nunca más". Por su parte, la hermana de la víctima coincidió con esa versión y dijo a los medios que Herrera había ido a su casa "hacía quince días" y que en esa oportunidad le mostró "un fierrito, como para sacar las gomas" de vehículos. "Me dijo ''con esto la voy a matar'', y con eso la mató", se lamentó, y agregó: "Le dio por todo el cuerpo, como a un animal, y dejó sin madre a los chicos".Tras el episodio, la Policía, por orden de la Justicia, inició la búsqueda del marido de la víctima, que fue hallado cerca de las 2 de la madrugada luego de realizar un seguimiento a través de las cámaras de seguridad de la zona. Herrera fue aprehendido en una gomería ubicada en la calle Bourdet al 1700, de la localidad de Garín, partido de Escobar, donde trabajaba, según dijo en sus primeras declaraciones.El hombre fue detenido a pedido del fiscal Marcelo Fuenzalida, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género del departamento judicial San Isidro, El fiscal dispuso el traslado de Herrera a una dependencia policial para indagarlo en las próximas horas y caratuló el expediente como "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio".Respecto de la acusación, las fuentes precisaron que el fiscal podría sumarle agravantes si de la autopsia surge que el ataque fue cometido con ensañamiento (agresión desproporcionada con el fin de causar mayor sufrimiento) y alevosía (estado de indefensión de la víctima).En tanto, los investigadores comentaron a Télam que esta mañana declararon en el marco de la causa las dos hijas del matrimonio, quienes no estaban en el domicilio familiar al momento del hecho. En sus declaraciones, ambas coincidieron en que la relación entre sus padres no era buena y dieron indicios de que existían signos de violencia de género.Télam