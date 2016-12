Exigen pirotecnia cero en Rincón

El concejal de la ciudad de San José del Rincón, Raúl Rivas presentó esta semana un proyecto de resolución a través del cual solicita al Ejecutivo Municipal el cumplimiento efectivo de las ordenanzas que norman a la ciudad como un "territorio libre de pirotecnia" (Nº 040/14) y de "juguetes bélicos" (049/14), las cuales fueron sancionadas el 6 de noviembre y el 18 de diciembre de 2014, respectivamente.

Por medio de esta resolución el concejal Rivas recuerda al Ejecutivo su deber y que es su responsabilidad en las tareas de divulgación de las ordenanzas, tanto en los medios de prensa de mayor circulación, como una fehaciente comunicación a los comerciantes de la ciudad, a los que se les deberá entregar una copia de la ordenanza.





Por otro lado también hizo hincapié que ante el incumplimiento de las normas el municipio tiene la potestad de sancionar tanto a los comercios como a los usuarios a través de una multa; la clausura y el decomiso de la mercadería.

Otro de los puntos que el edil solicita al Ejecutivo promover son las campañas de intercambio de los juguetes bélicos, por libros o juguetes que inviten a la diversión y armonía pacífica (cuentos, juegos de mesa, elementos deportivos, etcétera). En ese sentido puso en relieve la posibilidad de realizar convenios con las instituciones intermedias (biblioteca, vecinales, clubes, parroquias) que medien en el intercambio. Para lo cual se deberá implementar una campaña de concientización ciudadana permanente a través de la cual se destacará la importancia de la no utilización de juguetes bélicos. "Sabemos que todos estos procesos representan fuertes cambios culturales y que ellos no se dan de un día para otro, por ello la importancia del sostenimiento en el tiempo de este tipo de políticas de Estado y el efectivo cumplimiento con sus respectivas sanciones", sostuvo el concejal quien no dudó en afirmar que estas iniciativas darán excelentes resultados en la sociedad.





En Santa Fe

En la sesión ordinaria de esta semana, en el Concejo Municipal de Santa Fe se solicitó preferencia para el tratamiento del proyecto de ordenanza que declara a la capital provincial territorio libre de pirotecnia. El pedido fue realizado por el edil Ignacio Martínez Kerz (PJ-Santa Fe es una Sola), autor de esta iniciativa.

Este proyecto se presentó en el cuerpo deliberativo local, en una primera oportunidad, a mediados del 2012. Fue ingresado nuevamente y aún tiene estado parlamentario. Se ha trabajado en foros, charlas, concientización, y también a nivel de área metropolitana. Cuenta con el apoyo de miles de firmas de vecinos de la ciudad y organizaciones de la comunidad que adhieren a la iniciativa, como Dignidad Animal, sanitaristas, profesionales de la salud y del medio ambiente.