Experto en ganar Mundiales

Del 18 al 20 de noviembre de 2016 se realizó en Borjas, Perú, el 7º Campeonato Mundial de artes marciales, con la presencia de 14 países –todos de América– y en la órbita de IMAT (Tour Internacional de Artes Marciales).





Actuaron los mejores valores de cada una de las naciones que, tanto en exhibición como en combate individual, fueron del deleite del público presente que acompañó en maza durante toda la duración del certamen. Del esta competencia de elite formó parte el santafesino Luis Beck, de 64 años, quien incursionó en la categoría maestros en los estilos Iang y Chen, con y sin armas. Sus resultados fueron más que relevantes: cuatro medallas de oro.





Pero previamente y, no conforme de actuar en esa cita de elite, buscó seguir mostrando sus cualidades en un Torneo Internacional en Lima en medio del Mundial, donde además fue reconocido por su trayectoria de parte de la organización, con el rótulo de Invitado Especial. Allí también sacó a relucir lo mejor de su repertorio con una presa dorada en estilo Chen.





"La verdad que no sé si seguiré compitiendo y por eso la idea es darle difusión a lo que estoy haciendo. Hace varios años que vengo dando clases y participando de muchos torneos internacionales. Desde 2008 más o menos que vengo cosechando primeros puestos en Tai Chi y para mí en esta ocasión, probar suerte en otros estilos, me da mucha satisfacción. Por eso la idea es que se sepa en Santa Fe que se practica este arte", contó Beck, quien se dio una vuelta por UNO para charlar con Ovación.





"Fue una grata sorpresa que me dieran un reconocimiento en Perú, porque sinceramente uno no lo espera, menos en otro país. Cómo será que acá hace más de 30 años que doy clases y apenas me tienen presente. No es una crítica, sino más bien una forma de demostrar lo oculto que está este deporte pese a la cantidad de practicantes que hay. Soy uno de los primeros en impulsar las artes marciales en Santa Fe", agregó.





En una charla muy informal y bien distendida, el director de la Escuela de Boxeo Chino Yuan Che, se detuvo para contar cómo es actuar en certámenes de elite: "En todos lados se trabaja bien, pero algo que vi en Perú es que su nivel es muy bueno, entonces lo primero que me dije interiormente es «acá ni figuro». No sé cómo hacen realmente, pero su gran conexión con los chinos les facilita ser prácticos para aprender. Estuve en Cuzco y me topé con un montón de estatuas de Budas y ángeles chinos, dejando en claro la influencia que se tiene. De todas maneras, uno sabe también lo que puede dar y ahí radica lo que significa Argentina, con su grato material humano para competir. Entonces, fue una sorpresa haber alcanzado buenos resultados. No tenemos nada qué envidiarle a otros países".





"Brasil siempre tuvo un altísimo nivel y me tocó competir contra uno de ese país y sin embargo le gané. Casi siempre competí en estilo Ian, pero esta vez lo hice en Chen, que es nuevo para mí, aunque de los más antiguos. Te genera mucha fuerza interior que te lleva a sacar lo mejor; todo pasa por dejarse llevar. Una vez que le agarré la mano, se lo empecé a transmitir a los chicos", acotó.









Un medio de vida

"Hago lo que me gusta y gracias a Dios vivo de esto. Por eso apenas volví no es que me puse a descansar, todo lo contrario, seguí haciendo cosas. Fue así como hicimos un examen de progreso en la escuela Yuan Chen, donde además aprovechamos para invitar a los chicos del barrio. Desde ya están siempre los padres invitados a ver, porque la idea es que capten lo bien que le hace a los pibes, porque además de crecer como deportistas lo hacen como personas. No necesariamente tiene que tomarse el arte marcial con fines competitivos sino que uno lo puede hacer también como recreación o defensa personal", se sinceró Luis Beck, sobre el trabajo que desarrolla en los distintos puntos de Santa Fe.





Todas esta cristalizaciones no hacen otra cosa que denotar la contracción que se tiene por esta pasión hecha trabajo. "Es una satisfacción para mí ver a los chicos y también a los grandes, hacer deporte. En estos últimos años me di cuenta que el fútbol no es lo principal, que existen otras actividades muy lindas. Nosotros pensamos en todo momento que lo principal es mantener la humildad, el respeto y la integridad. Somos un nexo de la casa y la escuela. Por eso cuando veo que los que pasan por nuestra clases y ya tienen un proyecto de vida armado, la felicidad me invade", concluyó.