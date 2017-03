Extorsionado: "cinco mil por las fotos, pagás y me borro"

Se trata de Juan Pablo Ajalla de 30 años y Valeria Critelli de 24, los cuales fueron acusados de chantajear a un muchacho de la ciudad de Esperanza –y a otro de Santa Fe–, con el fin de que este les entregue una suma de dinero a cambio de que no se divulguen fotos íntimas de él por la red social Facebook.





Todo surgió cuando el esperancino se contactó con una usuaria de esa red el 3 de marzo pasado a través de un grupo llamado "Solteros y Solteras Santa Fe en busca de su media...". Seguidamente se intercambiaron los teléfonos celulares. Aparentemente, los diálogos mantenidos comenzaron a ser algo "calientes" por lo que el hombre le envió varias fotos de su cuerpo desnudo.

Embed #SantaFe: Le pidió fotos íntimas, él las envió y ocurrió lo peor ► https://t.co/84f2wq3aLc pic.twitter.com/vRTHpMeFaG — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) March 15, 2017



Fue así que la usuaria comenzó a presionar al hombre con que mostraría sus fotos a todos sus contactos de Facebook si no le depositaba $5.000 en el banco de la provincia de Neuquén. Posteriormente, la víctima recibió un llamado telefónico que decía: "Mirá, si no querés que tus fotos se hagan públicas tenés que abonar". "Son cinco mil por la foto, pagás y me borro", fue uno de los mensajes que le dio un supuesto líder. Asustado por la situación, el amenazado acudió a la Policía de Investigaciones del departamento Las Colonias, quienes, tras tomar intervención iniciaron una transacción para dar con la chantajista.

Un día después, la Policía de Neuquén detuvo a la mujer y a su pareja. Ambos fueron trasladados hasta Santa Fe y luego imputados. Este viernes se pedirá la prisión preventiva en tribunales.