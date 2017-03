Facebook experimenta con el reclamado botón de "No me gusta" en Messenger

El "No me gusta" es la opción más solicitada por la gente desde hace años y parece que al final los responsable de Facebook escucharon el pedido de los usuarios y probarán esta nueva opción por ahora solamente en Messenger.





Tal y como explica en su pagina web TechCrunch, Facebook está haciendo pruebas con "Dislike" en su chat (del inglés, "No me gusta") en determinados usuarios.





Si la nueva reacción de "No me gusta" es aceptada, pasaría a convivir con las otras que actualmente la gente expresa como lo son el "Me gusta", "Me encanta", "Me enfada", "Me entristece", "Me asombra" y "Me divierte".





"Siempre estamos probando maneras de hacer Messenger más divertido y atractivo. Esta es una pequeña prueba con la que permitimos a las personas compartir el 'emoji' que mejor representa sus sentimientos en un mensaje", confirmó Facebook a TechCrunch, por lo que será solo cuestión de tiempo que el "No me gusta" aparezca en Messenger para todos los usuarios.





Facebook defiende que esta nueva opción va más allá de la simple negatividad y defiende su puesta en marcha porque un gran número de usuarios utiliza su aplicación de mensajería para planificar y coordinar, de tal manera que "Dislike" es muy útil para votar la decisión más adecuada, más allá de intentar provocar un disgusto en los usuarios.





Hace justo un año que Facebook puso en marcha "Reactions" aunque sin la opción "No me gusta". En todo este tiempo, la reacción más popular ha sido "Me encanta", responsable de más de la mitad del total, y que viene representado por un corazón. Según la compañía, en este tiempo se ha utilizado un total de 300.000 millones de veces en publicaciones.