Famosa, enamorada: "Es el hombre para toda mi vida"

Cuando el amor llama a nuestra puerta y es correspondido, poco se puede hacer para no entregarnos en cuerpo y alma. Y si para colmo- siendo mujer- el hombre del que nos enamoramos locamente es empresario zapatero, ¡muchísimo mejor! Bien se sabe del enajenado gusto de las damas por los calzados exclusivos...

La flechada muchacha, es rubia, bellísima y despampanante. Su nombre: Claudia Ciardone.

"Si estoy muy bien más allá de que hace poquito tiempo, él me dice 'no las digas la gente va a pensar que estás loca', pero yo las siento", expresó Clau a Infama.

"A Fernando lo conocí por un amigo en común que nos presentó y desde ese día no nos separamos más", contó luego.

Y agregó: "Es la persona que esperé toda mi vida, compañero, me escucha, me cuida, me protege", reveló tras aclarar que al hombre, no le gusta nada la cámara y que, "no pertenece al medio".

Y cuando el notero le preguntó si se venía el casorio, la blonda la dejó bien clara: "Es el hombre que elegí para toda mi vida. Primero hay que disfrutar como pareja pero primero lo tenemos que disfrutar nosotros". ¡Felicidades a los tortolitos!

