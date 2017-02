Famosa furiosa porque la censuró Instagram

Enojadísima! Una famosa se mostró furiosa porque la censuró la red social Instagram. Y de hecho, la mediática escribió un fuerte descargo contra la red social porque le borraron una foto muy especial. Hablamos de la morocha Cinthia Fernández que se enojó por una imagen que le había borrado Instagram.

Esta vez lo ocurrido sorprendió a todos y generó muchísima indignación en la joven bailarina, quien compartió en su cuenta de Instagram una tierna imagen de sus tres hijas: las mellizas Charis y Bella, de tres años, y la pequeña Francesca, de dos, en las que no llevaban remera pero la red social decidió eliminarla.





Debido a esta censura, la ex vedette se mostró enojadísima con Instagram y entonces decidió ir contra la prohibición. La morocha volvió a compartir la imagen de sus pequeñas con el torso al descubierto y con un fuerte descargo dirigido hacia aquellos que controlan el material que suben los usuarios de esa red social.





"Instagram: ¿me borrás está foto? ¿En serio me decís? Porque no te fijás los señores que muestran sus genitales! Volveré a subir la foto de mis hijas que no tiene nada de malo! Controles en cosas que se deben! No en cosas lindas. Y de paso te cuento porque quizás así me presten atención! Verifícame la cuenta que hace 6 meses te lo pido! Dale? Que una mujer de la teta no es un delito eh es el acto natural de la vida. Y esta foto tampoco tiene nada de malo. A ocuparse de lo importante", escribió la vedette junto a la foto de sus nenas que generó polémica.





Esta no es la primera vez que una famosa se enoja con Instagram por haber censurado alguna imagen de su cuenta. Hace varios meses, la modelo uruguaya Vitto Saravia publicó una postal mostrando sus pechos apenas tapados y se la bajaron. En tanto, Florencia Raggi también fue censurada. La mujer de Nico Repetto compartió en mayo pasado una foto suya después de dar a luz y mientras amamantaba a uno de sus hijos y la plataforma la eliminó por considerar que el desnudo era inapropiado.





Fuente: El Intrasigente