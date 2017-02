Fantino, furioso: mirá quién la ligó ahora

Alejandro Fantino fue el primer periodista que, desde hace varios años, comenzó a criticar los manejos de la AFA y a Julio Humberto Grondona, su presidente en aquel entonces.

De vuelta en el aire de Radio La Red AM910 con "Fantino 910", que va de 14 a 16hs, el conductor se encargó de manifestar su postura sobre la crisis existente en la asociación que maneja los hilos del fútbol argentino.

Así comenzó la editorial: "Han pasado miles de cosas y lo único que podía hacer era tuitear. La palabra 'ratas' tuiteada no significa lo mismo que decírselo a estos tipos. Hace mucho tiempo dijimos que esto iba a ocurrir. Odio cuando los periodistas tienen una masturbación interna cuando dicen 'lo dijimos acá hace...'. Pero no es que lo dijimos por información, aplicamos una idea racionalista de pensar. Esto iba a terminar ocurriendo, casi fáctico".

"Fanta" no se anduvo con vueltas, fiel a su estilo, y agregó: "Estas inmundicias, estas basuras, que son los mismos que hace 30 años nos vienen haciendo mierda el fútbol. Ahora se cambian de ropa como las serpientes pero siguen mordiendo con el mismo veneno. Es injusto decir que se vayan todos, no deberían irse todos. Primero deberían quedarse algunos para poder meterlos en cana. Y otros deberían quedarse porque son nuevos, tienen 20 minutos, 25, una hora. Googleen, pongan apellidos más Grondona y se van a dar cuenta que todos persiguen guita y poder".

Tuvo palabras para Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de Barracas Central y referente del ascenso: "El Chiqui Tapia, por ser presidente de AFA, le va a entregar en bandeja la cabeza de todos los clubes del interior a la Superliga, porque lo único que le interesa es ser presidente de AFA, lo convenció el circuito de alrededor. Son lo mismo. Nadie lucha de verdad por cambiar el sistema, los tipos quieren poder, quieren estar ahí. Imagínense cuando la Superliga la maneje Tinelli, D'Onofrio, Blanco, Angelici... Ninguno de estos tipos se preocupa por lo social, ahí es donde apuntamos".

Para cerrar, el conductor y periodista subrayó: "La primera que me tiran a mí es 'operador de Vila'. Un grupo de chupaculos de Grondona, vivían de eso. Ahora le chupan el culo a las empresas que pueden quedarse con el fútbol. Les voy a contar que Vila no va a ser candidato a presidir AFA, no juega, no corre, porque el propio sistema en el que está metido el fútbol argentino no permitiría que llegue un tipo como este entre a patearles el culo a todos, porque está más loco que los que están ahí adentro, y donde se acabarían un montón de curros. Cuando todos le chupaban las bolas a Grondona, este trataba de ser Presidente de AFA. Intentamos luchar contra Grondona y no se pudo. Ese sistema no permite que entre gente a cambiarles el curro.Y soy amigo, lo digo al aire, soy amigo de Agustín también. Comparto horas, y viajes hace muchos años. Lo aconsejé y le dije que no se meta, porque lo iban a romper en pedazos".