Farías: "No es para nada necesaria una medida de fuerza"

Tras el rechazo de los gremios estatales a la propuesta paritaria del Gobierno y el anuncio de un nuevo paro, esta mañana el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, brindó una conferencia de prensa. Insistió en que las medidas de fuerzas anunciadas, tanto por estatales como por docentes para esta semana, "no son para nada necesarias" y que no están acorde al diálogo que genera la provincia.





"Nuestra propuesta es un 21% de incremento salarial en dos tramos. Un 10% de aumento en marzo y un 9,5% en julio, como complemento del aumento. A esto le sumamos una cláusula gatillo de actualización automática del salario en la medida que la inflación medida por el IPEC supere lo otorgado", aclaró el ministro en cuanto a la propuesta presentada ayer a los Estatales en Casa de Gobierno. La propuesta fue rechazara por UPCN y ATE y anunciaron un para para el miércoles.

En este sentido Farías sostuvo que "la inflación del 2016 fue similar al monto que la provincia otorgó en incrementos salariales. No obstante, a fin de año brindamos sumas fijas adicionales para paliar algunos cimbronazos económicos que se dieron por la quita de subsidios nacionales para servicios. Nosotros consideramos que lo del 2016 ya estaba cubierto. Y a esto hay que sumarle el 1,5% más que le agregamos a la propuesta salarial para este 2017".





"La provincia de Santa Fe y este gobierno, desde hace 9 años, ha mantenido una política clara, coherente y un diálogo muy fluido con los trabajadores. No se olviden lo que era esta provincia hace 9 años, en relación al empleo público. Hoy, Santa Fe es una de las provincias que mejor le paga a los trabajadores. Ninguna provincia similar a Santa Fe hizo una propuesta como la nuestra. Santa Fe está bien administrada y no está fundida como otras. Nosotros tenemos que ser responsables para seguir por esta senda", subrayó.





Farías dejó abierta la discusión y afirmó la disposición del gobierno al diálogo: "Siempre podemos encontrar formas de que para los trabajares los incrementos salariales signifique una mejora salaria No estamos cerrados al diálogo".





No obstante destacó: "A la medida de fuerza que han realizado los trabajadores, la entendemos, está en sus derechos; pero creemos que en este marco, no es para nada necesario una medida de fuerza, ni la de gremios docentes ni la de los sindicatos de la administración central. No es necesaria la medida de fuerza porque hay un nivel de diálogo, de comprensión, y una historia de trabajo de este gobierno que amerita a tener confianza de que la recomposición salarial va a ser la adecuada", sentenció.