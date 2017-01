Fede Bal: "No me arrepiento de lo que dije porque es lo que me pasa"

"Me quedé yo mal, ay, odio esto... entiendo que sería un culebrón hermoso para una novela, pero es mi vida. Me molesta que digan que el tiempo dio la razón y sucedieron un montón de cosas más profundas entre Fede Hoppe y yo. Me molesta que se diga que nos separamos por Fede Bal y Barbie Vélez , fueron un montón de cosas las que provocaron que yo me separe de ese hombre", dijo la rubia en el programa conducido por Ángel de Brito.





En ese marco, el hijo de Carmen Barbieri dialogó con un notero de El Diario de Mariana y mostró dolido por la situación de haber visto llorar a Laurita.





"Hablé con ella mucho... Laura es una mujer sensible. Tal vez, más sensible que yo en ciertos temas. Y cuando empiezan a meterse en su vida y a opinar, es bravo. Pero no me arrepiento de haberle dicho las cosas lindas que le dije porque es algo que me pasa. Y si eso despierta el título del 'blanqueo'... Yo no blanqueé nada. Sólo le dije cosas lindas. Es obvio que la gente va a opinar. Ella es un poco más sensible", aseguró.





Y aclaró: "No soy el culpable de que le sigan preguntado esto. Le preguntan sin que yo diga todo esto. Yo me cansé y dije que me pasan cosas. Obvio que me pasan cosas. La adoro, es una mujer importante. Que esto venga después de todo eso es normal. Y va a seguir pasando por más que nunca se vea una foto mía con Laura".





"Igual, no me considero valiente. Es muy lindo decirle a una mujer algo lindo. Me parece que se lo merece. Me angustia verla mal. Me hubiese encantado estar ahí, ayudarla o darle un abrazo. Trato de estar a la distancia", concluyó Fede.

La declaración de amor de Federico Bal a Laurita Fernández en Intrusos generó todo tipo de sentimientos en la bailarina, quien tras ser criticada por Nazarena Vélez y, mientras le agradecía al galán por sus palabras, rompió en llanto en Los Ángeles de la Mañana, ciclo del que es panelista.