"Feliz por el plantel que hay"

Ayer, luego de lo que fue el primer turno de trabajo del plantel sabalero, el técnico Eduardo Domínguez charló con la prensa respecto a la manera en que viene entrenando el plantel, la planificación que tienen para el futuro y también la posibilidad de reforzar el equipo. En el inicio el DT se refirió al grupo con el que se encontró en estos primeros días de la pretemporada.

"En principio estoy feliz y pienso que todo lo que viene es positivo. Me encontré con un plantel predispuesto al trabajo y al esfuerzo para querer superarse y eso resulta importantísimo. Si queremos crecer como equipo debemos crecer individualmente y me da la sensación de que así va a ser", comenzó diciendo.

Consultado por la manera que tiene de trabajar en el día a día junto a su cuerpo técnico respondió: "Es un completo entre la parte didáctica y los ejercicios, además vamos contemplando los trabajos físicos con el profe (Pablo Santella) ya sea con pelota o sin pelota. Vamos alternando".

A la hora de opinar sobre los refuerzos que pueden llegar, prefirió la cautela: "Justo hoy (ayer) voy a hablar con José (Vignatti) y vamos a estar charlando de ese tema y como dije anteriormente, prefiero darle mi punto de vista a él antes que a toda la gente", indicó.

En cuanto a lo que se encontró en el club dijo: "Tiene un predio muy lindo con instalaciones muy cómodas, siempre van a faltar cosas y vamos a querer crecer como es normal, pero lo bueno es que se puede trabajar tranquilo y el equipo está predispuesto al esfuerzo y eso es muy valorable".

En función de los posibles amistosos por jugar expresó: "Este fin de semana vamos a jugar un partido con la Reserva para evaluar a los juveniles, el próximo martes estaremos jugando con Atlético de Paraná y el sábado 21 con Patronato. Después veremos más adelante".

En otro tramo de la conferencia se habló sobre Jorge Broun y un supuesto interés de Boca: "En principio siento felicidad, de que se nombre a un club tan importante como Boca que siempre genera expectativas de crecimiento para el jugador. El primer día charlé con Fatu y dejamos en claro que si él sabe algo me lo va a comunicar y quedará en nosotros resolverlo. Pero todavía no me dijo nada por lo cual hasta el día que esté en el plantel, ya sea un día más o seis meses va a estar con la cabeza en Colón. Si no está con la cabeza acá pasará a jugar el otro compañero que es Jorge y que está en un grandísimo nivel. Ellos saben que todos tienen posibilidades y que arrancan de cero y dependerá de cada uno a quién le toca jugar".

Respecto al Clásico que se jugará la fecha siguiente a la reanudación del torneo dijo: "Todos hablan de ese partido, me imagino que es algo especial por lo que uno observa desde afuera. Pero primero hay que jugar la fecha anterior".

Volviendo al tema de los refuerzos y los puestos a incorporar manifestó: "Ya lo tenemos definido, ahora resta planteárselo al presidente, no somos cerrados como para decir es este sí o sí. Vamos a escuchar a toda la gente que estuvo acompañando al equipo en este proceso, nosotros recién llegamos y lo que pretendemos es mejorar y eso se lo diremos a los dirigentes".

Ante la pregunta de si hoy Broun está un escalón más arriba de Carranza sentenció: "Tal vez porque jugó, el Loco (Carranza) es un grandísimo arquero y Fatu terminó el año de una gran manera. Atajó bien y recibió pocos goles, pero el Loco cuando le tocó atajar tampoco le convirtieron, por lo cual es una linda disputa y obviamente jugará el que está mejor".

En el tramo final de la charla, el entrenador opinó sobre la continuidad de Diego Mayora: "Todos los jugadores que estén a disposición y entrenando con nosotros pretendemos que estén al 100% y con la cabeza puesta acá. El que no está se nota y que se lo plantee a los dirigentes, nosotros acá estamos para trabajar, sumar y potenciar al plantel. Hoy está acá con muchas ganas de trabajar y de mejorar y así seguirá siendo. Si se queda será uno más del plantel y tendrá las mismas posibilidades que todos".

Ayer Domínguez finalmente se reunió con Vignatti y otros directivos, pero según lo que le dijeron a Ovación, el entrenador les manifestó que quiere esperar un poco más. En las últimas horas había surgido el nombre de Patricio Toranzo pero fue descartado de manera absoluta por los directivos sabaleros. Además no hay buena relación entre Domínguez y el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, por lo cual difícilmente un jugador del Globo venga a Colón.

A una semana de haber comenzado la pretemporada, la única negociación concreta que entabló la directiva fue por conseguir los servicios de Emmanuel Gigliotti, en realidad fue José Vignatti el que levantó el teléfono y habló con el jugador y su representante para ofrecerle que venga a jugar seis meses al Sabalero. De todas maneras habrá que esperar a la semana próxima para tener una definición al respecto. Por lo demás, son todos rumores y trascendidos.