Feria del libro: Coni Cherep presenta sus "Razones y Sensaciones"

El periodista santafesino Osvaldo "Coni" Cherep presentará este domingo su primer libro "Razones&Sensaciones para sentarse a Escribir", un trabajo de doscientas páginas editado por el prestigioso sello HomoSapiens.





Cuenta el autor, de una larga trayectoria en radio y TV en nuestra ciudad, que tomó la decisión de publicar "gracias a un empujón que me dieron algunos amigos que me venían insistiendo con que lo hiciera, aunque el libro terminó siendo una cosa totalmente diferente a lo que pensé cuando empecé a pensarlo".





"Es un libro de Ensayos, ese es el género que corresponde usar. Es verdad que en el primer capitulo hice un trabajo de recopilación histórica, centrado en las diferencias que a lo largo de los últimos dos siglos vienen teniendo Rosario y nuestra Santa Fe, pero no tiene la categoría de historia científica, ni mucho menos. Es una interpretación, una hipótesis personal de las razones que alimentaron ese conflicto, que concluye en el presente".





"Hay una serie de hechos que leídos a distancia, parecieran tener concatenación, y hay una continuidad en la tensión que hoy parece sostenida en otros ámbitos. Hoy no mandan los Obispos, pero hubo tiempos en los que si. Santa Fe tiene una riqueza de conflictos que nos frustraron grandes oportunidades. Para mi, claro".





"Hay nombres, hay crímenes, hay golpes de estado, hay asuntos sin resolver, y hay una curiosa linea de reiteraciones que terminan siendo apasionantes. Me llevó tres meses de lecturas, de revisar archivos, de visitas a hemerotecas, en fin. Un trabajo distinto para mi y que me dejó una sensación de reencuentro pasional con el oficio".





Cherep, que desde la asunción de Miguel Lifschitz ocupa la Sub- secretaría de Medios del Gobierno Provincial, cuenta que en el libro hay " otro ensayo largo sobre el ejercicio del periodismo de provincia" que para él , terminó siendo "una especie de descargo generacional, aunque prefiero llamarlo autocrítica. Es una descarnada reflexión sobre el oficio, sobre los condicionamientos, pero especialmente sobre nuestras dificultades para defender lo esencial que es la libertad de expresión. Los periodistas pensamos en la libertad sólo cuando nos afecta individualmente, cuando nos toca a los que pensamos de la misma manera. Todo este tiempo de distancia me enseñó a entender que lo prioritario debe ser la protección sagrada del pensamiento del otro. Sin ese respeto, no hay posibilidad de reclamar por el nuestro".





Finalmente Cherep cuenta que el libro se completa con "algunos textos cortos inéditos, otros que publiqué hace algunos años, y tienen una variedad muy ancha de temas. Desde lecturas sobre la violencia en Santa Fe, pasando por el Narcotráfico, China Zorrilla, Messi, Alberto Maguid, sólo por soltar algunos ejemplos".





Al periodista, lo acompañarán los humoristas, músicos y escritores Pablo Marchetti – fundador y director de la Revista Barcelona en su primera etapa- y Tuqui. " Lo que los une a los dos es el talento y mi admiración profunda. Y además, que están afuera bien afuera del debate agobante de la grieta y esas cosas. Son libres y equidistantes". Sobre Marchetti dice que " es casi un santafesino más, un tipo polifacético, brillante, que encontró en Rincón casi su lugar en el mundo " y sobre Tuqui recuerda que " Es un genio olvidado. Fue uno de los fundadores de la RockandPop con Mir, Pergolini y esos cracks, fue una estrella de la TV, pero la relación con Santa Fe nació en la inundación de 2003, cuando el tipo se tomó un colectivo y vino a vivir a los centros de evacuados para ayudar, para entretener a los chicos. Hoy la está pasando mal, y me parece una buena oportunidad para que un grupo de santafesinos, le den su afecto".





La presentación se iniciará a las 18, en la jornada de clausura de la Feria del Libro que se desarrolla en la Ex Estación Belgrano de nuestra ciudad.