Feriados 2017: nueve fines de semana largos y críticas por los trasladables

A través de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente Mauricio Macri modificó el esquema de feriados nacionales y eliminó los feriados puente. De esta forma, el número de feriados para este año quedó fijado en 16, dos menos que el año pasado.





Solamente habrá un fin de semana superlargo (cuatro días corridos) y será por los días de Carnaval, lunes 27 y martes 28 de febrero. Si bien habrá cuatro días en Pascuas, cabe recordar que el Jueves Santo no es feriado nacional, sino que se trata de un "día no laborable" y que por lo tanto no todos podrán disfrutar. En tanto, este año se incrementan los fines de semana largo (aquellos de tres días) y se elevan a nueve, mientras que durante el 2016 hubo cinco.





La polémica se generó en torno a los cambios que habrá en aquellos días que eran inamovibles y que dejarán de serlo. De esta forma, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior, mientras que los que coincidan con los jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente. En esa lista, se encuentran: el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; el 17 de junio, fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes y el 20 de junio, fallecimiento del General Manuel Belgrano.





El nuevo calendario no cayó bien en los excombatientes de Malvinas, ya que podrá ser trasladable, aunque durante el 2017 no lo será. En diálogo con UNO, el presidente del Centro de Ex-Soldados Combatientes de Malvinas de Santa Fe, Adolfo Schweighofer, manifestó: "La verdad que nos duele mucho. Creemos que el día para recordarlo a ellos es el 2 de abril. Es el día en que ellos juraron de hecho defender a la patria, porque dieron su vida, nada más y nada menos. Cuando pasa a otra jornada se pierde totalmente. Sino remitámonos cuando se conmemora una fecha patria posteriormente o anteriormente al día exacto. Se pierde totalmente la esencia".





Schweighofer destacó la importancia del feriado inamovible. "La fecha propone un momento de mirada retrospectiva, un momento de análisis amplio sobre lo que significó eso. Se trata además de expresar el deseo irrenunciable de Argentina a recuperar los territorios australes", subrayó.





Desde el gobierno informaron que cuando corresponda el traslado del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se promoverán jornadas de reflexión en las escuelas y en los espacios de ámbito público".





Desde la Federación de Centros Comerciales de la provincial (Fececo) se mostraron a favor de la eliminación de los denominados feriados "puente". Consideran que el costo que generaba abrir un local comercial era demasiado alto y que no se justificaba, al menos en aquellas ciudades que no son esencialmente turísticas.





En diálogo con UNO, el titular de la entidad, Adrián Schuk, opinó: "Estamos a favor de que se hayan sacado los feriados puentes. Tenías que tener abierto el negocio con un empleado pagándole el doble. Todas las ciudades que no eran turísticas les convenía cerrar y no abrir. Pero cerrar un día implica perder un día de ventas y además en un momento que nos encuentra con la actividad alicaída".









Para Fein, el traslado del 20 de Junio es "lamentable"

"Considero lamentable la decisión de volver a trasladar el feriado nacional del 20 de Junio. El Día de la Bandera debe ser inamovible", expresó molesta la intendenta Mónica Fein por la decisión del gobierno nacional de modificar el régimen de feriados nacionales y retirar de la lista de "inamovibles" al Día de la Bandera.

A partir de este año, el 20 de Junio volverá a ser trasladable. Es decir que este año el 20 de Junio al caer martes será trasladado al lunes 19 de junio, que será feriado en todo el país. "A través de un decreto de necesidad y urgencia retrocedemos en un reclamo histórico de todos los santafesinos y en una ley que impulsé siendo diputada nacional", declaró Fein a través de la red social Twitter.

En declaraciones radiales, la intendenta se mostró "preocupada" por estos cambios. Al intentar encontrar explicaciones a esta decisión, recordó que "durante mucho tiempo se planteaba que trasladarlo permitía tener fines de semanas más turísticos pero nosotros siempre discutimos eso. No hay que confundir fechas históricas con días turísticos".









Feriados 2017