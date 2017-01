Firmó y será presentado

Ahora sí se puede afirmar que Colón tiene nuevo entrenador dado que este miércoles por la tarde Eduardo Domínguez estampó la firma en la sede del club y ya está en condiciones de asumir la dirección técnica del equipo sabalero. En principio el vínculo sería por un año pero con la opción de extenderlo por seis meses más. Si bien resta el último paso que es la autorización del juez, la misma se confirmará este jueves cerca de las 11 y por ese motivo un rato más tarde será presentado en sociedad en una conferencia de prensa que arrancará a las 12.30.





El lugar en donde se llevará a cabo es en 1980 Costanera Este, modificando lo que es habitual ya que por lo general se lleva a cabo en la institución o en el Hotel de Campo. De los dirigentes más importantes estará presente el vicepresidente tercero Horacio Darrás, quien lo recibió al flamante entrenador el lunes por la tarde y con quien mantuvo permanentes conversaciones en las últimas horas respecto al armado del plantel y obviamente a la logística que se implementará para realizar la pretemporada.





Esto tiene que ver con que el presidente José Vignatti se encuentra en el exterior (Estados Unidos) de vacaciones, un viaje que obviamente tenía planificado de antemano cuando nada hacía pensar que Paolo Montero renunciaría como entrenador. Por ese motivo, el máximo dirigente recién estará llegando el próximo lunes a nuestra ciudad.





Con la vuelta de Vignatti seguramente se comenzará a trabajar en el tema de los refuerzos ya que Colón puede sumar tres incorporaciones, por lo cual está claro que en estos días no surgirán novedades al respecto en un mercado de pases absolutamente deprimido por las cuestiones económicas.





Si bien trascendieron algunos nombres, la realidad es que no existe ninguna gestión concreta más allá del interés manifiesto de los directivos para intentar sumar a Emmanuel Gigliotti. Para eso depende que el club chino dueño del pase lo libere por seis meses.





Por lo cual habrá que esperar y obviamente los directivos están muy alertas respecto al tema económico, ya que no tienen ninguna certeza respecto a lo que recibirán y el dinero con el que contarán de aquí en adelante. Ese dato es fundamental a la hora de sentarse a negociar con los jugadores que intenten incorporar.





Ya son tres los clubes que decidieron no arrancar la pretemporada por deudas con el plantel (Unión, Newell's y Olimpo) pero en el caso de Colón esto no va a ocurrir dado que si bien existe una pequeña deuda con los jugadores perteneciente al mes de noviembre, el tema ya fue hablado con los mismos y será solucionado. Por ese motivo no corre peligro el inicio de los entrenamientos que tendrá a Domínguez al frente del grupo hoy desde las 18 en el predio.





Pero no solo técnico estrenará Colón en este 2017 ya que la camiseta no llevará la marca Umbro y sí la firma Burrda Sport (tres años y medio) que es una marca de indumentaria deportiva originaria de Suiza. Su sede principal se encuentra Qatar y se convirtió en proveedor de varios equipos europeos y selecciones nacionales.