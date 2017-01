¿Flavio Mendoza intentó atropellar a una promotora en Carlos Paz?

La temporada viene excelente para Flavio Mendoza y su espectáculo Mahatma. Así y todo, algo empaña la tranquilidad del platinado.

Una promotora llamada Aru González lo acusó de haberla intentado atropellar.

"Conocí a los bailarines de Mahatma. Nos hicimos amigos. Con uno nos estábamos viendo. Una noche mientras caminábamos juntos, un auto se nos abalanza y frena a cinco centímetros mío. Era Flavio, que me tiró el auto encima", arrancó a contar la mujer.

"Después el chico me dijo 'yo soy el preferido de él, no me quiere ver con nadie'. Flavio empezó a hablar de mí por todos lados. Me despidió mi jefa porque dice que manchaba la imagen de la agencia. No sé cómo ellos saben que después del incidente nos fuimos a la Costanera" afirmó en Infama.

"No sé si a Flavio le gusta, me parece que sí. Él me dijo que Flavio tenía intenciones con él. Él estaba en el vehículo que utiliza siempre", aseguró luego.

A través de su cuenta de Twitter, Flavio destrozó a Aru: "Que deje de hablar boludeces esa promotora que acá le dicen cantimplora se la pasan todos".

