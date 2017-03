Flavio Mendoza reveló los motivos de su pelea con Noelia Pompa

La relación entre Flavio Mendoza y Noelia Pompa, quien en estos momentos se encuentra radicada en España- se deterioró cuando ella se negó a realizar una gira y dejó a todo un equipo sin trabajo, siendo que ella era una de las figuras principales de la Compañía.

"Se tendría que haber jugado en hacer una gira. Era un show de cuatro personas. Era un show chiquito, de cuatro personas. Y dije 'esto es algo genial para hacer una gira'. Pero yo no firmé un contrato ni nada, como lo haría hoy... Hoy aprendí, no le haría un show a nadie si no firmara un contrato de un año para poder recuperar la inversión", aseguró.

Luego, respondió afirmativamente cuando le preguntaron si Pompa lo había desilusionado "como persona".

"Cuando las personas no son honestas las aparto. No lo puedo evitar. Me podés decir lo que quieras pero es como siempre les digo, creo que en este ambiente todos nos conocemos. Quien es el que sale de noche, que no paga, y yo no tengo muertos en el placard", contestó.

"Una de las cosas que más busco es la honestidad. Lo que tiene que ser correcto en todo sentido. De decir la verdad cuando te va mal y bien. Nunca más trabajaría con ella porque no tengo los mismos ideales. Me manejo con honestidad y respeto", agregó.

