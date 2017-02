Flor Vigna: "Charlotte es una buena mina y no creo que sea alcohólica"

Terminó el año de la mejor manera con la consagración en el Bailando junto a Pedro Alfonso. Y comenzó el 2017 a pura emoción al ser galardonada como "La Chica del verano".

"Tiene un sabor muy lindo y especial porque no es lo mismo cuando algo se te da o te regalan algo que cuando lo conseguís con tu esfuerzo", manifestó la bailarina respecto al gran momento que atraviesa.

Vigna no esquivó el tema y se refirió a su compañera de elenco Charlotte Caniggia y la relación con Ezequiel (ex Loan). "Es una chica muy inocente. No creo que sea alcohólica y creo que el novio se agarra de eso porque es muy celoso", señaló.

"En el teatro nunca toma y no está saliendo. Acá está re tranqui", aseguró la ganadora del Bailando en diálogo con Jorge Rial y su equipo.

Respecto al incipiente romance entre Silvina Luna y el Polaco, Flor "A mi me encanta estoy fascinada. son un amor los dos y ojalá sea para largo".