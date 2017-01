Flor Vigna se animó al "piletazo" y despedazó al novio de Charlotte: "Loan me parece un sátrapa"

Loan viene de mal en peor y cada vez son más las personas que salen a "matar" al muchacho que protagonizó un confuso episodio con su novia, Charlotte Caniggia y el Polaco, en una fiesta donde estaba el elenco de Abracadabra.

Según los rumores, por motivo de celos, el cantante de reggaetón habría zamarreado a su novia luego de que la rubia le pidiera al artista tropical que cantara.

Durante la situación narrada párrafo arriba, el Polaco habría salido a defender a su compañera ante el maltrato de su novio y un intercambio de golpes habría sido inevitable entre los dos muchachos.

Este miércoles, en diálogo con El Diario de Mariana Flor Vigna opinó sobre la pelea entre El Polaco, Charlotte Caniggia y su novio, Loan.

"Yo estuve en esa fiesta pero más temprano, lo que pasó entre ellos se dio después, por eso no puedo afirmar que Loan zamarreó a Charlotte. Pero la verdad es que a mí no me gusta él, me parece medio sátrapa, es raro, me da la sensación de que a ella no la deja ser, y Charlotte es muy buena. Además, Loan justo se metió con El Polaco, quien está en un excelente momento, es raro", disparó dando a entender que el novio de la rubia busca fama.

En este marco, Alexander Caniggia, hermano de la mediática, sorprendió en Twittter al asegurar que había visto a la blonda con marca en sus brazos. ¿Hasta dónde llegará este escándalo?

Finalmente, terminada la charla, la rubia cumplió con lo prometido y se tiró a la pileta:

Embed Debido a las últimas noticias sobre mi hermana, quiero confirmar que ella apareció el día Lunes en Buenos Aires, con moretones en los brazos — ♛ALEXANDER CANIGGIA♛ (@alexcaniggia) 4 de enero de 2017