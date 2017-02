Florencia de la V, luego del accidente con sus hijos: "Perdí el control del auto"

Una desgracia con suerte. De ese modo calificó Florencia de la V el accidente que sufrió ayer por la tarde en los alrededores de Villa Carlos Paz, cuando se despistó con el vehículo en el que viajaba junto a sus hijos. "Perdí el control", señaló la actriz, horas después de que pasara el susto.





"En el momento en que sucedieron las cosas, me fui a mi casa con los chicos, con Pablo, y no tomé tanta dimensión de lo que había sucedido. Porque, por suerte, no nos pasó absolutamente nada a ninguno", señaló Florencia, sorprendida por la trascendencia que tomó el accidente.

Según ella, el auto no volcó, como se informó en un comienzo, pero de todos modos reconoció que las consecuencias del accidente pudieron haber sido graves.





"Pablo se fue en un auto que nos prestaron y yo me fui en el mío, con mis hijos. Cuando estábamos saliendo de Carlos Paz, haciendo la curva, se larga una tormenta fuerte. Era tal el diluvio, que casi no veía el auto de adelante. Entonces, puse balizas y, en un momento, siento algo que pasó fuerte al lado mío. No sé si fue un camión o qué. Y yo perdí completamente el control del auto. Sentí como que estaba sobre manteca", relató.

"Tuve la frialdad como para no volantear ni apretar el freno. Lo fui llevando como iba manejando. En un momento, el auto se detiene, ya casi de costado, sobre la banquina. Pensé que volcaba. Si venía a una velocidad alta, no sé...", señaló, para luego agregar: "Fue un simple susto. Por suerte, no pasó nada".





Américatv.com.ar