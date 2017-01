Florinda Meza reveló infidelidades de "Chespirito"

En una entrevista para el programa "Suelta la Sopa", la actriz Florinda Meza reveló algunas infidelidades de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito".

Aunque no las cometió en perjuicio de ella, sino de su primera esposa. Meza recordó cómo inició su romance con el actor y guionista. "Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas de pasado, muy pesadas, una esposa y seis hijos, pero aparte era mi jefe y yo decía 'esto no se debe hacer ... porque de pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba'".

Dijo que en una gira trató de seducirla y que él le comentó que estaba muy distanciado de su esposa.

Meza incluso señaló que solía cuestionarlo por salir con otras mujeres. "Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Hata lo sermoneaba.

Un día en Venezuela que veo salir a la camarera arreglándose, abotonándose. Le dije 'pareces burro en primavera, siquiera selecciona' y ¿sabes qué me contestó? 'ay es que me lo pidió como favor'".

Florinda explicó que nunca le pareció adecuada esa doble moral del mexicano de tener a su esposa como en un altar y a sus hijos y tener relaciones con otras. A Meza le decía que era su mujer ideal y que a veces se sentía muy solo y vacío.

"Caigo por eso, siento la necesidad de algo y cómo me gustaría que alguien me besara", le comentó Gómez Bolaños a Meza, a lo que ella le respondió "Si quieres besar a alguien ¿por qué no me besas a mí?".

"No quería ser una mujer más en su vida, quería ser LA mujer", dijo también Florinda Meza.

Mirá!

Embed