Fragapane: "Unión va a estar arriba para pelear todo"

Era una de las alternativas que podría usar Madelón por el lesionado Aquino. Aunque llegó a Santa Fe con el rótulo de delantero, para recibir este viernes a Olimpo, Franco Fragapane se moverá por la banda izquierda para contribuir, no solamente en la marca, sino buscando unirse con los delanteros para generar peligro en el arco bahiense.En el día de atención a la prensa, el exjugador de Arsenal comenzó diciendo: "Estoy tranquilo, jugué muchas veces en esa posición, se los movimientos que me pide el cuerpo técnico, estoy a disposición de ellos y esperar que salga un buen partido. Hay que ayudar al lateral y cuando te queda encarar e ir para adelante y juntarse con los delanteros".Fragapane en todo momento es consciente que "hay que ayudar a los compañeros siempre en la defensiva y después atacar e ir para adelante y estar tranquilos porque va a salir un buen partido. Siempre tenemos que estar preparados como dice siempre Leo (Madelón) que te puede tocar, puede estar uno expulsado o lesionado, confío en mí mismo y estoy preparado".Enfrente tendrá Unión un rival que no arrancó bien y debe sumar puntos para escaparle a la zona del descenso. En este sentido, el reemplazante de Aquino opinó: "Siempre pensamos en Unión, sabemos como juega Olimpo, vimos algo, pero dependemos de nosotros mismos. A mí me gusta jugar por los costados, por afuera, por adentro de segundo punta me siento mejor pero estoy a disposicon del técnico y juego en el lugar que me pidan".En la parte final, el mendocino aportó: "Hay que ver como plantea el partido Olimpo, pensamos en ganar, hacer las cosas bien para seguir ahí arriba peleando. Unión va a estar arriba para pelear todo, como dice Leo (Madelón) dependemos de nosotros mismos, vamos a estar arriba peleando como sea".