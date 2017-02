En medio del almuerzo realizado por los nadadores en un local del puerto local, Damián Blaum atendió este lunes a Ovación, para hablar el día después del triunfo alcanzado en la 43ª edición de la Santa Fe-Coronda.





"La verdad es que fue mejor que como la soñé, porque uno nunca se imagina lo que puede pasar. Cada carrera es un mundo diferente, y en esta ocasión fue increíble. Desde siempre sigo la Santa Fe-Coronda, siempre soñas con ganarla y en este caso la satisfacción es mayor porque se acerca el final de mi carrera deportiva", explicó el nadador que representa a River. Agregó que "No tenía ni idea cuantas veces iba a tener la posibilidad de correrla y por eso fue un día involvidable".





Apenas terminada la prueba acuática en la costanera corondina, Damián se quejó en el buen sentido, de la presión que le generaban siempre, sobre todo desde la prensa, porque no podía imponerse en el Río Coronda, punto sobre el cual comentó que "Cuando dije que no saben lo difícil que es salir segundo, no lo dije en caliente, sino que fue un reflejo de lo que yo pienso. Sucede que parte de la prensa piensa de ese modo, y como tal gran parte de la sociedad. Nuestra selección de fútbol ha perdido tres finales y los tildan a todos de fracasados. Holanda cuando perdió la final con España los recibieron como héroes. Hay que aprender de esos países un poco, y valorar a los deportistas.Ya que se esfuerzan cada día para conseguir resultados positivos".

Refrendó el asunto, señalando que "Reitero, no fue en caliente, es un sentimiento que tengo, porque hace 14 años que vengo y cada vez que vengo me van diciendo; esta es tu espina clavada. Es tu deuda pendiente porque siempre salís segundo o tercero, y la gente no toma conciencia de lo duro que es nadar 57 kilómetros. Solamente nadar, salir primero o último es complicado, y hay que valorar eso".





"La estrategia de carrera salió tal cual como lo planeamos, salió a la perfección. La idea era romper la competencia en algún momento del recorrido, lo que nunca me imaginé es que iba a ser tan pronto. Pero se dio así y es bienvenido, porque hicimos un gran trabajo de preparación", sostuvo Blaum, quien agradeció a su guía Leandro Pérez, hermano de Rafael, ganador de la edición 2003.

El ganador de la Santa Fe-Coronda 2017, sostuvo que "Se dio en una fecha especial, porque era el cumpleaños de Esther (NdR: Nuñez, ex nadadora y esposa), de mi papá, así que les pude hacer un regalo doble. Fue inolvidable, maravilloso, porque ella me entrenó para esta carrera y todo salió bien".





Finalmente, sobre como se sentía a menos de un día de haber finalizado la competencia, señaló que "Después de semejante batalla contra el río terminé muy cansado. La verdad que el agua parecía un lavarropas, me duele todo, pero valió la pena, porque logramos el objetivo que nos propusimos".