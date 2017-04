Fuerte cruce entre un cura santafesino y una diputada nacional

Embed

Quintana le preguntó a la diputada Scaglia y la respuesta no dejó satisfecho al cura. El sacerdote ingresó al estudio de radio para decirle a la legisladora que lo que estaba diciendo era una mentira. "Hace un año y medio cortaron el plan materno infantil", le dice el sacerdote; a lo que Scaglia responde: "Yo no corté nada". Capoccetti insistió: "Decí la verdad, lo cortaron. Están mintiendo".





El periodista René Quintana se vio en la obligación de tener que intervenir: "Le pido que respete la entrevista padre". Antes de retirarse, Capoccetti agregó: "Que le diga la verdad a la gente... es todo muy lindo".





Horas más tarde, en su muro de Facebook, Sergio Capocetti haría su descargo respecto a lo que sucedió, y que lo definió como una "Capocetiada".





"Hoy me mandé una «capocetiada» total"

"La diputada nacional de Cambiemos, Gisela Scaglia, estaba en una radio local (la FM de René Quintana) hablando como hablan los de ese partido, con un tono muy similar a la de la gobernadora Vidal. En un primer momento creía que era ella.

Escuchaba..., estaba en el auto, ... pero cuando hace referencia a que no modificaron ningún plan social y que recibían mucho más dinero, y que todos ahora lo pueden recibir, exploté, y exploté mal. Cometí un pecado: IRA.

Me arrimé a la radio y por medio del operador, porque no tenía otro medio, le hice preguntar a René qué había pasado con el Plan Remediar y el Plan Materno Infantil. René hizo la pregunta diciendo que yo la hacía, los cabezazos de Minitti eran alocados y la respuesta de la honorable diputada fueron una gran MENTIRA.

Y allí me enloquecí, abrí la puerta del estudio y le dije que mentía.

Y lo vuelvo a gritar: ¡Señora diputada MIENTE!".





