Fuerte denuncia pública contra María Laura Santillán

2) Este dato no tendría ninguna relevancia si no fuera por algo desagradable que sucedió.

Después de este fuerte descargo en las redes sociales, este medio se comunicó en exclusiva con Mariana Moyano quien amplió su denuncia pública contra María Laura Santillán.





"Me parece una locura que alguien llegue como patrón de estancia. No se pide así. No tiene ninguna explicación profesional. No se la encuentro. Justo las personas operadoras y locutoras que estaban son profesionales de primer nivel, no hay explicación posible. Desde la radio no pueden permitir que pase algo así", argumentó Moyano.