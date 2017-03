Fuerte disputa en el Concejo Municipal por la integración de las comisiones

En el mismo se establece que las Comisiones de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Hacienda, Planeamiento Urbano y Obras, Desarrollo Social y Cultura, Educación y Salud; y la de Servicios Públicos estarán integradas en su mayoría por concejales del PJ y cada una por dos miembros del FPCYS.





Ante esta situación se realizaron dos conferencias de prensa de los ediles para aclarar el panorama.





La concejala Alejandra Obeid aseguró que "el decreto se firmó hoy y contempla el consenso, hubo muchas negociaciones, instancias de diálogo en enero y febrero, el presidente siempre mostró apertura y hoy nos encontramos que el FPCYS no está de acuerdo con los lugares que les van a tocar y por lo tanto no quieren integrar las comisiones. A partir del lunes a la mañana trabajaremos los concejales que estamos integrando las comisiones y no los del Frente Progresista. Para nosotros las rencillas que está teniendo el FPCYS dentro del bloque no han dejado que se puedan formar las comisiones como se debe y esto nos preocupa porque a la gente le está interesando que la ciudad está en muy mal estado, que las calles no se pueden transitar, que el intendente necesita endeudamiento que apruebe el Concejo para pintar las sendas peatonales, que estamos viviendo niveles de inseguridad grandísimos, entonces no tenemos que impedir el funcionamiento del Concejo. La mayoría está planteada a partir de que somos 9 concejales de nuestro interbloque".





Por su parte Carlos Suárez, concejal de la UCR dijo que "la conformación de las comisiones debería ser distinta, creemos que no debería tener una sola mirada. En el marco de las discusiones fuimos deponiendo pretensiones y aspiraciones como pasa en todas las negociaciones políticas, pero hoy nos encontramos con un decreto que hecha por tierra todo lo que venimos trabajando y charlando".





En el mismo sentido Adriana Molina indicó que "en diciembre del año pasado nosotros, todos los concejales del Frente delegamos en el presidente del Concejo constituir las comisiones porque estábamos convencidos de que iba a tener esta capacidad de apertura, y que está representando a todos los concejales. Desde el 26 de enero estamos trabajando, acordando, discutiendo para conformar las comisiones porque los vecinos quieren que haya obras, que trabajemos para el desarrollo de la ciudad, así que sin dudas así no puede seguir con este decreto donde está representada por una visión de esta ciudad, así que esperamos que Pignata reflexione y poder ponernos de acuerdo".













