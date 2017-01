FuerzaChocolate: el tratamiento del cachorro durará dos meses

El tratamiento de recuperación al que está siendo sometido Chocolate, el cachorro que fue salvajemente agredido en la localidad cordobesa de San Francisco, por personas que aún no han sido identificadas y que prácticamente lo despellejaron vivo, demandará una inversión mínima de 27.000 pesos.

Tras cinco días de internación, a través de los cuales el animal evoluciona favorablemente dentro de un cuadro que lo tiene como paciente de riesgo por la complejidad de la lesión recibida, aún resta la parte más complicada de la recuperación. Y se estima que serán al menos dos meses.

Mientras tanto, el pequeño perro de mirada triste que logra hoy conmover a todos recibe la fuerza de cada uno que sigue su evolución en las redes sociales, los medios de comunicación o preguntando en la misma veterinaria donde se encuentra internado.

Además explicó que "el secretario de Salud de la municipalidad de San Francisco (por Fernando Giacomino) me comunicó personalmente que lo que necesite se lo pida. De esta manera se puso a disposición de este caso con insumos médicos y dinero, con el objetivo de colaborar con lo que haga falta para la atención de este caso".

De todas maneras, Ferrero aclaró que "donamos el tratamiento, nosotros no cobramos nada en lo que respecta mi mano de obra porque mi trabajo en este caso es sin cargo".

El médico veterinario Roberto Ferrero, quien tiene a su cargo el tratamiento de Chocolate, explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que "si tuviéramos que tener en cuenta el arancel mínimo fijado por el Colegio de Veterinarios estaríamos hablando de que un día de internación no debe estar por debajo de los 450 pesos. En esa tarifa se incluyen los medicamentos y hay que tener en cuenta que Chocolate no estará menos de dos meses internado".

En el medio, la gente de nuestra ciudad sacó a relucir toda su solidaridad ofreciendo su colaboración para poder costear los gastos del tratamiento a través de insumos y alimentos. También todo su amor, a tal punto que debieron suspenderse las visitas para que el can no termine agotado cada día de recuperación.

Recuperación





Tras la internación del cachorro, ocurrida el lunes por la noche, Ferrero se abocó a las primeras tareas de curación haciendo frente a un cuadro de salud bastante complejo que con el correr de las horas permitió la mejora, lenta pero sostenida, del animal.





A partir de la internación y las curaciones recibidas, explicó que el perro está evolucionando bien: "Ahora está en la fase en la cual le empieza a picar la herida, algo normal que lo pone muy molesto, se quiere sacar la venda. Esto forma parte de la evolución, sumado a las altas temperaturas que no contribuyen para este tipo de cuadros".





Tras indicar que "la piel se va a regenerar y si bien el pelo a veces no se regenera en su totalidad, sin embargo, también se puede recuperar aunque puede quedar más raleado".





Ante la falta del pabellón auditivo que fue arrancado por sus agresores junto con el resto del cuero cabelludo, el entrevistado dijo que "eso no va a implicar ningún riesgo para la salud del perro. No implica ningún inconveniente para la audición. Desde el punto de vista estético estará igual que si resecáramos la parte externa por una otitis o un tumor. Por lógica quedará con una sola oreja pero eso no le afectará en la audición".