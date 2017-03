Galassi dijo que "no expulsamos a nadie" y que a Giustinianni "sólo no lo invitamos a una reunión"

En este sentido, Galassi afirmó por la radio Aire de Santa Fe que "no se ha echado a nadie, ni mucho menos. Giustinianni ha sido candidato en varias oportunidades, de hecho en la última elección fue candidato a vicegobernador".





Además agregó que "hemos respetado la mirada distinta, divergente en cuanto a las acciones que tiene la construcción del partido y en lo institucional la marcha del gobierno de Santa Fe, Rosario y otros lugares donde socialistas somos parte".





Asimismo aclaró que "lo que pasó ayer, para que quede absolutamente claro, es que se lo dejó de invitar a participar de una reunión de coordinación de interbloque que se hace los días jueves con los demás legisladores del Frente Progresista (...) donde establecemos una estrategia para abordar en el recinto. Eso es todo".





Embed







E insistió: "no se lo invitó a participar de la reunión porque en la mayoría de los proyectos trascendentes de este gobierno ellos votaron en contra. Nos parecía incomprensible que teniendo la actitud de estar totalmente en contra, participen de una reunión de coordinación del bloque oficialista".





"Yo creo que exageran, no se con que objetivo y plantean que esto es una expulsión del socialismo. Nada que ver, no es cierto. El partido no ha expulsado a nadie ni va a expulsar a nadie", puntualizó Galassi.





"No existe en el mundo que alguien quiera ser parte del bloque oficialista y, cualquiera que haya cubierto las sesiones del año pasado va a comprobar que Giustinianni estuvo con las posiciones argumentales más duras en contra del propio gobierno del que es parte", culminó.









El jefe del bloque de diputados provinciales del socialismo, Rubén Galassi se refirió a las afirmaciones que realizó hoy el diputado provincial Rubén Giustiniani sobre su expulsión del Frente Progresista. Según Galassi, "sólo no lo invitamos a una reunión".