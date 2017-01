Gallardo habló de Walter Montoya y dejó una picante frase

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que sabía que la negociación por el pase de Walter Montoya "iba a ser complicado", luego que el jugador de Rosario Central fue vendido al Sevilla de España.

"Cada vez que buscamos un jugador dicen no te lo vendo. Sabía que lo de Montoya iba a ser complicado", explicó Gallardo en declaraciones a Closs Continental.

Durante el verano River fue en busca de Montoya, pero cuando parecía que la negociación estaba encaminada, apareció Boca para poder hacerse con los servicios del mediocampista, hasta que finalmente emigró al fútbol español.

"Montoya nos daba la posibilidad de tener un 8 clásico como (Carlos) Sánchez, y jugar cómo supimos hacerlo", señaló Gallardo, quien dijo que la idea de buscar a Carlos Auzqui, de Estudiantes, no es para reemplazar al uruguayo que está jugando en México.

En ese sentido el "muñeco" indicó que "Sánchez era un 8 de antes, que ya no abundan, porque no se juega con ese esquema", dado que "ahora se juega con doble cinco, o bien el cuarto volante por afuera".

Gallardo destaca la "parte mental" del plantel

Además, el entrenador destacó la "parte mental" del plantel "millonario" luego del triunfo 2 a 0 sobre Boca en el Superclásico del verano disputado en Mar del Plata.

"Rescato mucho la parte mental, de saber jugar estos partidos. En el segundo tiempo tuvimos la presencia de quitar y atacar, fuimos directos y no dejamos entrar jugar Boca, que tiene un plantel con cierta jerarquía y con jugadores interesantes", agregó.

Gallardo dijo que la idea "es siempre ser protagonista, y darle ese sello al equipo, pero es más allá del mensaje, de las formas, es una cuestión mental, ya que debemos estar preparados para aprovechar esas cosas y tener más posibilidades de arriesgar".

Consultado sobre si tiene pensado qué hará en el futuro, tras decidir que este año seguirá en el banquillo riverplatense, Gallardo indicó "nada es eterno, y hasta sé que en algún momento se va a terminar, aunque uno no quiera".

"No me gusta estar pensando en otra cosa, estoy acá porque disfrutando estar acá y mi cabeza está acá. Esto de dirigir River se visualizó en mi vida, pero no sé cuándo se iba a dar.

Lo único que pienso es que en cada cosas que uno encare tiene que prepararse", enfatizó.