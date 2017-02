García Guerreño ya puso el gancho

Lanús anunció a través de su cuenta de Twitter (@clublanus) la firma del contrato por tres años y medio con el paraguayo Rolando García Guerreño, operación por la cual a Unión le quedarían 500.000 dólares limpios y el préstamo de Rodrigo Erramuspe, aunque todavía no se llegó a un acuerdo cómo se dará su incorporación. Vale recordar que desde la entidad de la Avenida no daban por hecho el pase del paraguayo hasta que no se confirmara el arribo de Manzana.

Embed ¡Es oficial! Rolando García Guerreño firmó con @clublanus por tres años y medio. ¡Bienvenido al Supercampeón! pic.twitter.com/zvaKAkPxPx — Club Atlético Lanús (@clublanus) 22 de febrero de 2017



Hay dos opciones para la salida de Erramuspe: que lo haga con el pase en su poder o que el Granate se lo preste al Tatengue por 18 meses. En cualquiera de las dos alternativas, el defensor ya tiene todo cerrado con los popes de la entidad de la Avenida.





Cambio de planes

La dirigencia de Sarmiento elevó el siguiente comunicado de prensa: "La CD del Club A. Sarmiento informa que por problemas con el operativo Policial el partido de Sarmiento vs. Unión el día viernes se jugará a puertas cerradas".





De esta manera, los cotejos entre los titulares y suplentes de ambas instituciones se pondrán en marcha mañana a partir de las 9, en el estadio Eva Perón, que tendrá sus puertas cerradas para los socios y también para la prensa.





Unión completó este miércoles su penúltimo día de trabajo y este jueves los futbolistas volverán a entrenarse, este jueves desde las 8.30, a puertas cerradas en el predio Casasol.





El DT Juan Pablo Pumpido continuará, como lo realizó en la víspera, con los ensayos tácticos para delinear las formaciones que presentará en Junín. En un principio, luego del almuerzo de este jueves la delegación tiene previsto viajar a la ciudad bonaerense para aguardar dichos compromisos.





Nereo Fernández trabajó con normalidad, por lo que recuperaría la titularidad en el cotejo de fondo. Asimismo, se espera que Mauro Cejas pueda sumar algunos minutos en el partido de los suplentes, para ir tomando ritmo luego de algunos problemas físicos que le impidieron llevar adelante con normalidad la pretemporada.