Gerardo Morales: "no hay espacio para más errores"

Referentes radicales de todo el país realizaron hoy en la localidad cordobesa de Villa Giardino la primera de las dos jornadas de debate sobre el papel que debe cumplir dentro de la coalición gobernante, ocasión en la que varios directivos plantearon la necesidad de una "mayor participación del partido en la gestión de Cambiemos y menos errores del Gobierno". El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue contundente al manifestar que en la gestión el gobierno de Cambiemos "no hay espacio para más errores".





"Si no le va bien al gobierno, no le va ir bien tampoco a la Argentina. No tenemos Plan B. No podemos permitir que vuelven los que se robaron todo, los que dividieron al pueblo y los que pretenden hacerse de los recursos del Estado para su provecho", dijo. Asimismo, el dirigente jujeño convocó a todo el radicalismo del país a "trabajar unidos y solidarios para defender el proyecto de Cambiemos". "La UCR tiene una necesidad histórica de devolver la política al gobierno nacional para cuidar al gobierno, pero también para cuidar al Presidente (Mauricio Macri), a nuestro propio partido y al proyecto de Cambiemos", destacó el gobernador. En ese contexto planteó la necesidad de que el radicalismo "forme parte de la matriz de las decisiones de gobierno", al reiterar que "no hay espacio para más errores".





La mesa de apertura del cónclave partidario, que se realiza en el hotel de Luz y Fuerza de la localidad del valle de Punilla, estuvo presidida por el titular de Comité Nacional de la UCR., el intendente santafesino José Corral, acompañado por los jefes de los bloques parlamentarios nacionales del radicalismo, Mario Negri y Ángel Rosas. También la presidenta de la Convención Nacional, Lilia Puig de Stubrin; el intendente de la ciudad de Córdoba y titular del Foro de Intendentes Nacionales del Radicalismo, Ramón Javier Mestre; el presidente de la UCR Córdoba, Alberto Zapiola, y el intendente del Villa Giardino, Omar Ferreyra.





El intendente Mestre fue el que tuvo el tono más encendido y crítico al sostener que "el radicalismo debe pedir más espacios en la gestión. No cargos, sino más espacio de debate y de consensos en las políticas" que se deciden en el gobierno. "La Unión Cívica Radical no puede ser una conformación de tribus, tenemos que estar todos juntos para ayudar a corregir errores, me parece necesario hacer una autocrítica para tratar de entender el momento histórico que nos toca dirigir", pidió Mestre en su discurso de apertura del encuentro. Por su parte el diputado Negri (UCR-Córdoba) advirtió "si Cambiemos no mantiene la confianza en la sociedad, la idea de que el populismo es posible puede arrimarse nuevamente en la Argentina".





Asimismo el legislador manifestó a Télam que en esta reunión "el radicalismo viene a ratificar la pertenencia a Cambiemos y en donde nuestra identidad de ninguna manera está en juego". Como así también plantear un "salto de calidad" a partir de la "institucionalidad del diálogo político que se haga efectiva en las acciones del Gobierno" nacional. En ese sentido añadió que "las políticas más importantes del Gobierno debemos discutirlas antes y no después".





En este encuentro se dará a conocer dos documentos antagónicos que, en el cierre de mañana, expondrán el sector mayoritario del oficialismo partidario nacional y el del sector denominado "rebelde" que, en este cónclave, está representado por Juan Manuel Casella. Corral sostuvo a Télam que "el objetivo es aunar criterios para consolidar Cambiemos en los 24 distritos de Argentina", particularmente en las elecciones nacionales de este año y "ofrecer al Gobierno nacional al experiencia del radicalismo para que sea consultado en la toma de decisiones" de la gestión.





Por su parte Casella resumió a Télam que el posicionamiento del sector, que tiene como uno de los principales referentes a Raúl Alfónsín, "acepta" la sociedad política del radicalismo en Cambiemos "en la medida que el partido preserve su identidad, que no se diluya o se reduzca a un línea interna del PRO". "Nosotros hemos constituido una coalición exitosa a nivel electoral con Cambiemos, pero que no se ha convertido en una coalición de gobierno porque no hay un ámbito de discusión, porque se toman medidas de que no se consultan previamente y eso implica la falta adecuada de visión política y social que, entre otras cosas, ha generado un ciclo de errores hemos vivido en estos últimos tiempos", observó Casella.





Hoy expusieron las mesas de política y económica, en tanto mañana lo hará la temática internacional y lectura de documentos, y se espera un cierre para horas del mediodía con las principales autoridades partidarias. Entre los referentes de la primera jornada de trabajo se destacaron las presencias del ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay; el ex vicepresidente Julio Cobos; el ex vicegobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz y Enrique "Coti" Nosiglia. Este cónclave definirá los principales lineamientos que se tratarán en la Convención Nacional de la UCR, que se realizará en la ciudad de La Plata el 3 de abril próximo.

Fuente: Télam