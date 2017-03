Germán Lerche elevado a juicio oral por evasión tributaria

El ex presidente de Colón de Santa Fe, Germán Lerche, se someterá a juicio oral el martes 25 de abril próximo ante le Tribunal Oral Federal de Santa Fe por el presunto delito de evasión dolosa tributaria por un monto que ascendería a 287.553 pesos. En ese contexto, según indicaron fuentes de tribunales a Télam, el Juez Federal Francisco Miño elevó a juicio la causa surgida de la actuación de Lerche al frente de Colón, cuando les retuvo los montos correspondientes al Impuesto a las Ganancias a algunos jugadores pero luego no los ingresó a la AFIP.





Además, explicaron que el organismo recaudador reclamó por el período agosto 2012, cuando la institución santafesina retuvo 287.553 pesos a los futbolistas, pero no realizó el aporte al Estado nacional.





La elevación a juicio fue posible luego de que la Cámara de Apelaciones de Rosario rechazó un planteo de la defensa de Lerche y ahora el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe determinó que el debate oral y público sea el 25 de abril. Para la Cámara de segunda instancia, que rechazó la apelación de la defensa, hay pruebas de la retención del Impuesto a las Ganancias a futbolistas del club.





Para rechazar el planteo, los camaristas indicaron que la ausencia de aporte al Estado constituye dolo, ya que se trata de un delito de consumación instantánea, que queda plena y definitivamente configurado con la simple omisión de depositar lo retenido.





Esta causa en el fuero federal nada tiene que ver con una que se ventila en la Justicia de Santa Fe y que busca probar supuestos delitos cometidos por Lerche en la administración de Colón, club a cuya presidencia renunció debido a una profunda crisis financiera, institucional y deportiva.





Finalmente, las fuentes judiciales destacaron que "será un juicio oral rápido" y agregaron que eso se debe a que "la ausencia de aporte al Estado constituye dolo, ya que se trata de un delito de consumación instantánea, que queda plena y definitivamente configurado con la simple omisión de depositar lo retenido".





En tanto, el abogado Gabriel Hernando, que patrocina al ex presidente "sabalero" dijo en declaraciones a la prensa que "simplemente hay una mora en el Club Colón en contestar un requerimiento del juzgado respecto a informes que tenían que contestar y no lo mandó". "Pero además, por el salvataje financiero del club estaría todo pago. AFA había hecho un convenio con AFIP a partir de la situación complicada de varios clubes del país y se hizo. Quedará demostrado que no le corresponde ninguna responsabilidad", añadió. "Más que una cuestión de quien tomaba los cafes de la comisión directiva y algunas otras cuestiones no hay.





Lerche lleva un año y medio de una condena social. Él está bien pero esto lo afecto personalmente. La sociedad le hizo una condena apresurada sin derecho de defensa", finalizó Hernando.





