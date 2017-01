Gessica Notaro, elegida Miss Italia en 2007, fue atacada con ácido por su expareja

Gessica Notaro, quien saltó a la fama al ser elegida como Miss italia en 2007, fue atacada con ácido por su expareja Jorge Edson Tavares, quien hoy se declaró inocente ante la Justicia. La modelo fue internada en un hospital de Cesena donde se recupera de lesiones en el rostro y cuello. Los médicos temen que pueda perder la visión del ojo izquierdo.

"No me preocupa si me quedaré desfigurada. Quiero solo recuperar la vista, ya veo con un ojo y estoy feliz", aseguró la modelo, de 28 años, al diario local Il Resto del Carlino, quien denunció que fue agredida por su expareja el martes pasado. Tavares, quien se encentra alojado en una cárcel de la ciudad de Rimimi, hoy declaró ante la Justicia.

missitalia03.jpg Gessica Notaro y Jorge Edson Tavares, en tiempos felices.



"Lo vi, vi a Eddy que tenía en la mano una botella de plástico, iba vestido de negro. No dijo una palabra, me lanzó el líquido y huyó", contó la joven, que trabaja como modelo y cantante, y añadió: "Fui detrás de él unos metros, gritando de dolor, la cara me ardía y la vista se me empañaba cada vez más"

Ambos se conocieron en Rimini y mantuvieron una relación turbulenta de dos años, e incluso llegaron a convivir, pero en agosto Notaro puso fin a este vínculo por los supuestos celos excesivos de su pareja. La joven comenzó a sufrir acoso por parte del excompañero sentimental y decidió poner una denuncia ante la policía que desembocó en una orden de alejamiento, que Tavares incumplió el pasado martes.