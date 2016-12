Gils Carbó habría negado recursos para investigar la muerte de Nisman

El abogado Juan Pablo Vigliero, integrante de la querella en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, denunció hoy que la procuradora Alejandra Gils Carbo le había negado recursos a la fiscalía a cargo de esa investigación pero desde la Procuración rechazaron esa acusación.





"Hace pocas semanas el fiscal Taiano le pidió recursos humanos a la procuradora y (ella) contestó que no, que no se los iban a dar. Me parece que acá hay alguien no está cumpliendo su tarea. Por empezar, la procuradora general de la Nación", disparó esta mañana Vigliero, quien representa a las hijas que Nisman tuvo con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.