Ginóbili ya conoce rival para los playoffs

Se cerró la temporada regular y quedó definida la grilla de playoffs 2016/17. Boston no falló y terminó primero en el Este relegándolo a Cleveland; Indiana y Chicago eliminaron a Miami entre los mejores ocho y Clippers se apropió de la ventaja de localía frente a Utah.





Boston superó a Milwaukee por 112 a 94 y terminó con 2 puntos de ventaja ante el campeón defensor, Cleveland Cavaliers, quien siguió en su tesitura de reservar a LeBron James y Kyrie Irving, e hizo poco para evitar otro traspié como local, esta vez frente a Toronto 83 a 98.





En el otro extremo del Este, Indiana de local doblegó a Atlanta 104-86 y Chicago, en igual condición, a Brooklyn 112-73. De poco le sirvió a Miami ganarle a Washington 110-102.





Por su parte, Clippers aventajó a Sacramento 115 a 95 y abortó el intento de un Utah que le ganó a San Antonio 101 a 97 en búsqueda de quedarse con la ventaja de localía en playoffs.





Los tres argentinos tuvieron actividad. Emanuel Ginóbili terminó con 5 unidades (1-3 triples y 2-2 libres), 2 rebotes, 2 asistencias y 1 robo en 18´; Patricio Garino jugó 12 pero no anotó ni abrió el resto de sus casilleros (0-1 triple). Al que mejor le fue ha sido a Nicolás Brussino. Titular en Dallas, jugó 37′ y batió sus marcas de puntos y tiempos de cancha y además lideró al equipo: 15 puntos (4/8 triples y 3/3 libres), 7 rebotes, 2 asistencias y 2 robos. Promisorio.





Los playoffs arrancarán el sábado 15 de abril y la grilla quedó de la siguiente manera:





CONFERENCIA ESTE



Llave 1: Boston (1) vs. Chicago (8); Washington (4) vs. Atlanta (5)

Llave 2: Cleveland (2) vs. Indiana (7); Toronto (3) vs. Milwaukee (6)





CONFERENCIA OESTE



Llave 1: Golden State (1) vs. Portland (8); L.A. Clippers (4) vs. Utah (5)

Llave 2: San Antonio (2) vs. Memphis (7); Houston (3) vs. Oklahoma City (6)