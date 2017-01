Gonzalo Higuaín y el mejor consejo para Lionel Messi

El delantero argentino de la Juventus italiano Gonzalo Higuaín dijo que le aconsejaría a su compatriota Lionel Messi jugar en el club turinés, aunque resaltó lo duro que es jugar en Italia y admitió desconocer si su compatriota marcaría la misma cantidad de goles que convierte en la Liga española con Barcelona.

"Claro que aconsejaría a Messi jugar en Juventus. El italiano es un torneo duro, sobre todo a nivel defensivo y no sé si él y Cristiano Ronaldo marcarían menos goles aquí, habría que verlo", dijo el ex jugador de River y Real Madrid al diario TuttoSport.

El delantero del seleccionado argentino destacó lo exigente que es el certamen italiano y agregó: "Lo que es cierto es que la Serie A de Italia es un campeonato difícil, a mí me vino bien, mejoré en mi rendimiento".

El Pipita, tal el apodo del goleador del certamen italiano pasado con la casaca del Nápoli consideró además que "Juventus y Real Madrid, club en el que estuve siete temporadas, son dos equipos con la misma mentalidad ganadora y que luchan para llegar hasta el final en todas las competiciones. Ambas hinchadas son exigentes y tenés que ganarlo todo".

El delantero del Juventus mostró ganas de que la gente cambie su manera de ver a los futbolistas y de que les considere como seres humanos y no como máquinas: "No somos máquinas, somos personas. Lo que cambia es que jugamos al fútbol. Hay gente que tiene más dinero que nosotros pero es menos famosa. Me gustaría que alguien me explicara porque no nos ven como seres humanos".