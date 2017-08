Gratis y con la dirección de Paloma Herrera, el ballet del Teatro Colón visita Santa Fe

El Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la flamante dirección de Paloma Herrera, se presenta en el Teatro Municipal 1º de Mayo de esta ciudad. La visita se da en el marco del programa Colón Federal. Los santafesinos podrán disfrutar del mismo espectáculo que en octubre se presentará en Capital Federal. Serán este miércoles y este jueves, con entrada gratuita... aunque agotadas desde el inicio de esta semana.





La famosa bailarina argentina reconocida mundialmente asumió la dirección del ballet a principios de este año. No hacía mucho se había retirado, apenas un año, cuando recibió la propuesta. "Fue muy sorpresivo, no lo esperaba", reconoció. En una charla con UNO Santa Fe, Paloma Herrera cuenta cómo es la nueva vida como directora y brinda detalles del espectáculo con el que se van a encontrar los santafesinos.





Foto - Paloma Herrera.JPG





"Es un programa maravilloso (el que se presenta en Santa Fe). Es el mismo programa que hacemos en el Teatro Colón en octubre. Lo único que no vamos a tener es la orquesta. Pero viene toda la compañía. Si alguien va en octubre al Colón va a ver lo mismo, los mismos bailarines", comentó la artista.





"Es un programa de calidad y una joyita", describió Paloma, quien destacó la importancia de llevar programas de calidad: "Para mí siempre fue importantísimo llevar espectáculos de calidad a todos los lugares. Cuando yo bailaba en Buenos Aires, presentábamos el mismo espectáculo que hacíamos en Nueva York, en Japón, en Italia".





En esta ocasión, en el Teatro Municipal estará la compañía completa, con casi 50 bailarines activos en escena. Paloma destaca que lo importante es que "la compañía esté al máximo nivel de lo que puede estar". Para lograr ese objetivo, es fundamental que se hayan agregado funciones y giras.





"Es llevar cosas de calidad. Todos merecemos tener las mismas posibilidades. Los que no pueden viajar a Buenos Aires, que tengan la posibilidad de ver un espectáculo de calidad en su ciudad", agregó.





Consultada sobre la nueva experiencia de ser directora, comentó: "Fue muy sorpresivo, no me lo esperaba para nada, no fue fácil y me sorprendió. Tomé el cargo y el riesgo. Me convocó María Victoria Alcaraz (directora general del Teatro Colón). Es un placer trabajar con su equipo, que es muy sólido. Me siento apoyada por ella y todo su equipo".





Sobre su retiro, la artista dijo: "Es fundamental disfrutar de cada momento. La carrera de un bailarín es corta pero cuando uno está totalmente lleno, completo y feliz, con lo que uno hace... uno se puede retirar perfectamente. No tenía nada pendiente. Lo que quiero es que los chicos sean felices y que puedan disfrutar. Me hace feliz verlos en el escenario. Disfruto mucho".





Colón Federal tiene como uno de sus objetivos compartir el conocimiento acumulado hermanándose con los grandes teatros líricos de Argentina, permitiendo presentar diversas actividades artísticas. En esta oportunidad, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el intendente de Santa Fe, José Corral, y la directora general del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, promueven la extensión de este programa junto a dos presentaciones gratuitas.





Noche Clásica y Contemporánea está integrada por el Concierto para Violín Nᵒ 1, con música de Max Bruch y coreografía de Clark Tippet; “Tema y Variaciones”, con música de Piotr Ilich Tchaikovski , coreografía de George Balanchine y reposición coreográfica de Ben Huys; y “Por vos muero”, con coreografía de Nacho Duato, texto de Garcilaso de la Vega y música de Jordi Savall, quien utilizó para la presente pieza música antigua española de los siglos XV y XVI.





Por vos muero - Foto 1 (c) Arnaldo Colombaroli.JPG

Por vos muero - Foto 3 (c) Arnaldo Colombaroli.JPG

Tema y Variaciones - Foto 1 (c) Arnaldo Colombaroli.JPG

Tema y Variaciones - Foto 2 (c) Arnaldo Colombaroli.JPG