Graves enfrentamientos en Cayastacito entre dos gremios

Sebastián Páez – delegado de UOCRA – dijo a San Justo Noticias: "Ellos llegaron al obrador a presionar a nuestros afiliados para llevarlos a su gremio. Un gremio que solo está autorizado para trabajar en Santa Fe Capital. Además no solo presionaron sino que también amenazaron a los muchachos. En definitiva ellos lo único que quieren es afiliar más gente para conseguir el aval y así poder funcionar como Sindicato. Hoy no son nada, solo patoteros y drogadictos que no dialogan sino usan la fuerza".

Terrible mañana

Por esta situación en la mañana de hoy, llegaron al obrador unas 30 personas que pretendían al obrador.

Ellos – integrantes del SITIC – intentaron ingresar por la fuerza. Fue allí cuando los delegados de la UOCRA con la suma de los empleados que cuidan su trabajo no se lo permitieron.

Desde ese momento se origino un enfrentamiento con piedrazos y golpes de puño.

También -según testigos- los exaltados sacaron a relucir "facas" y hasta armas de fuego.

Esto último no fue confirmado por la policía pero si ante la situación los mismos debieron actuar para disuadir a los exaltados.





Como resultado de esta situación fueron dañados vehículos que estaban estacionados en el lugar y algunos empleados resultaron con lesiones de piedrazos.