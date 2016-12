Griselda Siciliani dio su versión tras la millonaria venta de la casa de Suar en Nordelta

Griselda Siciliani salió a responder los rumores que surgieron por la venta de una casa que Adrián Suar tenía en Nordelta valuada en 5 millones de dólares.

Desde el entorno de la actriz admitieron que "existió la venta de la casa" pero aclararon que "el dinero correspondiente no será destinado a Griselda".

"Griselda vive en un departamento de tres ambientes en Palermo. Se separaron en los mejores términos y sí hubo un acuerdo pero por las cosas básicas como la cuota alimentaria, la salud y la educación de Margarita -la hija, de 4 años, que tiene en común-", explicaron al portal RatingCero.

Además ella escribió en Twitter: "Nada que ver!!! Por favor no digan esto! Es falso, no quiero ni un peso de Adri.... No hay juicio, no hay nada, está todo bien".

"Lo que tiene se lo ganó trabajando mucho. Jamás le pediría nada. Y además a mi me va muy bien, por suerte....", cerró dejando atrás el pasado.