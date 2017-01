Guadalupe Oeste: malestar por el estado de la plazoleta Espora

Desde hace años, en jurisdicción de Guadalupe Oeste se encuentra la plazoleta Coronel Espora, ubicada en la intersección de Alberdi, Espora y Mitre. Sin embargo, lo que debería ser aprovechada por los vecinos como un espacio de dispersión y juegos, se encuentra en estado de total abandono.

El mismo es evidente a simple vista: yuyos altos, juegos deteriorados, basura en las esquinas que las personas que están de paso depositan sobre las arterias, y el mal estado del monumento que se ubica en el corazón de la plaza, son las falencias por las cuales se reclama desde hace más de dos meses.

Cristina Marchionatti, vecina y una de las impulsoras de los constantes reclamos que se realizan, sostuvo que hasta el día de hoy no recibieron ninguna respuesta.

Hoy el deterioro del predio preocupa a todos, tanto a aquellos que tienen hijos y podrían hacer uso del espacio, como a aquellos que viven en las inmediaciones de la histórica plazoleta. "La última vez que se cortó el pasto fue a principios de diciembre –recuerda Marchionatti–. Los carros pasan y tiran basura, esto es realmente un basural".

A pesar de las diversas gestiones y reclamos que realizan tanto a los coordinadores de distrito como al municipio, no obtienen respuestas.

Natalia Piccinini, vecina y madre de un pequeño, se contactó para hacer el pedido correspondiente el pasado 19 de enero. "Llamé al Distrito del Botánico y me dijeron que tenía que hacer la denuncia en Espacios Verdes –contó Piccinini–. Llamé, me tomaron la denuncia y me dijeron que en 48 horas tenía que estar resuelto y sino volver a llamar". Una semana después, Piccinini reiteró el llamado, sin embargo no logró ser atendida.

"Cuando nos mudamos, mi hijo jugaba ahí, pero ahora ya no. Es un espacio fresco en el verano. Ahora, es solo yuyos y la gente aprovecha a tirar basura. Es un desastre", se lamentó Piccinini.

Elita Araya, una vecina que hace 50 años vive frente a la plaza, lamentó la situación. "No es la plaza que teníamos", afirmó con un tono de tristeza en la voz. "Mi hijo cuando era chico jugaba allí, era hermosa. En una época se llevaron los juegos también para instalarlos en otro predio", recordó la mujer, quien expresó su deseo para que el lugar luzca mejor.

A diferencia de meses anteriores, hoy los vecinos ya no se acercan con sus sillones para disfrutar del ritual del mate bajo la sombra y al aire libre. "Ya no se sabe qué hacer", finalizó Araya.

Otra de las vecinas que hace 50 años vive en el barrio, Adriana Copper, calificó la situación como lamentable. "Hay inseguridad en todos lados, la verdad que es muy necesario que esto esté despejado para el bien de todos", sostuvo la mujer, quien detalló que a pesar de que tiene nietos en edad para llevarlos al espacio verde, ahora no se acercan.

"Los juegos están deteriorados, rotos. En su oportunidad, uno de nuestros vecinos los había pintado", recordó Copper, quien hizo hincapié en los numerosos reclamos que viene realizando desde el año pasado.

Desde hace tiempo, la gente viene llevando a cabo diversas gestiones para tratar de impulsar las mejoras en el espacio verde. Desde entrevistas con concejales hasta solicitudes de arreglo ingresaron como expedientes al municipio. Sin embargo, aseguran que hasta el día de hoy estos no se movilizan.

"Hay como cuatro expedientes en curso con distintas solicitud de entrevista, reconstrucción de la plaza, todos relacionados con lo mismo y no han llegado a ningún fin. Se encuentran en distintos estadios pero no concluyen en nada", aseguró Copper.

Con diferentes fechas, los expedientes que ingresaron desde mayo del año pasado están paralizados. Entre estos figura la solicitud de arreglo, la cual fue ingresada en mayo del año pasado (DE-0448-01099806-1) de parte de los vecinos.

Además, se cuenta un pedido de la exconcejala Silvina Frana (CO-0062-01227412-2) con fecha de agosto del año pasado. Este consistía en la puesta en valor del espacio. Ese mismo mes se ingresó una solicitud de entrevista de parte de los vecinos (DE-0448-01225772-1), que tampoco obtuvo respuesta.

También en esa época ingresó un proyecto para la reconstrucción del predio (CO-0062-01274113-8), autoría de los concejales Blangini y Martínez Kerz, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social.





Anteproyecto

Desde la Subsecretaría de Obras de Arquitectura se elaboró un anteproyecto para la puesta en valor del espacio verde. El informe, que data del 6 de abril de 2016, promueve la puesta en valor del espacio público facilitando su accesibilidad y creando lugares de juego y descanso que fomenten su uso.

A tal fin se proponen veredas de hormigón armado, bancos, modulares y sectores de juegos para chicos adaptados según la norma vigente e iluminación del sector. Según se detalla en el informe al cual Diario UNO tuvo acceso, el presupuesto total para las obras en ese entonces rondaba los 800.000 pesos.





Preocupación por la plaza San Martín

Desde el colectivo que agrupa a los vecinos autoconvocados de la plaza San Martín manifestaron su preocupación por el estado que esta presenta. "Desde que nosotros empezamos con esto no se hizo nada", sostuvo Antonella Scocco, una de las vecinas que integra el grupo de vecinos de la plaza San Martín. Falta de mantenimiento, juegos en mal estado, el cantero central en donde se instala el monumento central se deteriora con el paso del tiempo, son solo algunas de las falencias que integran la lista de falencias. En ese sentido, recordó que el colectivo fue frenar la ordenanza que habilitaba a la construcción de cocheras y en ocasiones se podía observar que personal municipal se acercaba para realizar las tareas de limpieza. Esto se llevaba a cabo luego de la queja de los vecinos. En esa línea, Scocco recordó que el año pasado se aprobó de parte del bloque justicialista un pedido para poner en valor el espacio, pero este no avanzó. "Lo único que se hizo el año pasado, antes del Congreso de las Mercociudades, fue iluminar el perímetro de la plaza y colocaron luces led", recordó la vecina, que si bien calificó esta acción como una medida positiva, en este momento ya hay un importante número de luminarias rotas. "Lo que planteamos es que si bien los espacios públicos los construimos entre todos, nosotros no podemos reemplazar al Estado", afirmó Scocco, quien aclaró que en cada ocasión que se detecta alguna falla esta se comunica al municipio. Otro de los aspectos por el cual presentaron un importante número de reclamos está relacionado con los árboles que se cayeron, los cuales fueron retirados pero no se reemplazaron y si esto se hizo, no se mantienen de forma adecuada. Por otro lado, la base donde se instala el monumento al General San Martín tiene un perfil conformado por lajas y ladrillos que servían de contención. Esta última estructura se fue cayendo y solo se retiraron los ladrillos. "Los juegos de los chicos están en mal estado, rotos y con tanta lluvia el piso es un desastre. Da lástima", afirmó la vecina, quien tiene dos hijas y hace un año no hace uso del lugar.