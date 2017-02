Guignard: "Estamos entrando en un período de gran incertidumbre"

El 26 de julio del año pasado, Pierre Henri Guignard fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en Argentina, y en su primera visita a la provincia, y a la ciudad tuvo una extensa agenda de reuniones con funcionarios, y empresarios con la intención de fortalecer lazos entre ambas naciones.

Sin embargo, no solo habló con Diario UNO del intercambio cultural, educativo y económico que existe entre la república gala y el país, sino que también hizo un análisis del tablero político internacional luego de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. "Estamos entrando en un período de gran incertidumbre. Estamos viendo unos movimientos que no se hubieran imaginado hace algún tiempo", reflejó.





"Que el miedo, la preocupación ante la globalización produzca cambios tan drásticos, por ejemplo en Estados Unidos, o que uno de los países de la Unión Europea se retirara. Estamos viendo que eso es el fruto de un mal entendimiento, de la globalización y de sus efectos. Y probablemente, es el resultado de un déficit de atención por parte de los gobiernos hacia esas preocupaciones que tiene la gente", agregó el diplomático.

Señaló además que frente a las elecciones presidenciales de abril en Francia se está produciendo un "debate inesperado", ya que los principales candidatos (al menos para la prensa y parte de la opinión pública) ya no están en carrera. "El expresidente Sarkozy quiso ser candidato, el presidente Hollande ha decidido no presentarse. No van a participar en la contienda, por lo cual estamos con una redistribución de las fuerzas, y vamos a ver cómo los ciudadanos franceses se posicionan en relación a esa preocupación", expresó.





Ante ese contexto, dijo que "hay grupos que están preocupados, y lo están expresando", pero que el debate es importante para la vida democrática, aunque evitó hacer pronósticos respecto de qué sucederá electoralmente y si, como vaticinan hoy las encuestas, la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, ganase los comicios.

"Primero hay preocupación e incluso miedo por parte de algunas franjas de la sociedad. Por otro lado, novedad con nuevos candidatos, y redistribución del paisaje electoral. Qué va a salir de ahí, lo sabremos dentro de muy poco tiempo", indicó.





En los últimos días hubo varios choques entre manifestantes y policías en las afueras de la capital francesa, y hasta incluso en la misma París, al respecto, Guignard sostuvo que "no es la primera vez que pasa", y que "la gente protesta por el maltrato policial, o lo que es considerado como tal, y la Justicia se pronunciará".

"Yo veo dos aspectos, el primero es el negativo, y da la impresión de confusión, de malos comportamientos, de que se tiene que recurrir a la violencia para ser escuchados, por parte de algunos. Y el segundo es positivo, y es que todo eso está sucediendo y permite a la sociedad que busque las respuestas que faltan para resolver esa situación que se está planteando. Esos movimientos son previos al momento electoral, y esperamos que la elección, precisamente aporte las respuestas", opinó.

—Particularmente, ¿cómo evalúa Francia a la presidencia Trump, las políticas para Medio Oriente, y su relación con Rusia?

—(Medio Oriente) Es un tema que no se ha resuelto en años. Primero, Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y está siempre disponible para facilitar soluciones, en una región donde hay muchos actores ya. Lo que pensamos para la región de Medio Oriente donde hay un conflicto abierto, latente, entre israelíes y palestinos, es que la solución es de dos Estados. Se necesitan dos Estados, para que los dos pueblos tengan su espacio, su capacidad de desarrollo, y que permita que de manera paralela se puedan expresar y vivir juntos. Segundo punto es que la crisis en Siria, en la cual estamos tratando de aportar una solución en el marco de Naciones Unidas, y ha sido bloqueada por algunos de los jugadores durante un tiempo, no solamente afecta a los sirios, que lo habíamos visto venir. También nos afecta directamente porque crea una ola de inmigración que cambia el entorno europeo. Frente a esa inmigración tenemos que tener respuestas muy claras, porque no podemos cerrar las puertas a esa gente, no se trata de construir otros muros, hay suficientes en el mundo. Lo que necesitamos es tener política clara de tratamiento de esa inmigración, de encontrar en la UE, que tiene vastas posibilidades de recepción de esos inmigrantes, soluciones, y evitar hacer lo que hicimos en el pasado, de no saber integrar suficientemente poblaciones que vienen de afuera. Lo cual ha provocado terrorismo con sus raíces nacionales y mala integración de algunas partes de la población.





"Tenemos que ser más generosos, abriendo nuestras escuelas a los hijos de esos inmigrantes, y por supuesto para quienes tienen capacidad profesional, darles trabajo y su espacio. Tenemos un continente que tiene una población que se envejece y la inmigración es una respuesta natural, humanitaria, que nos permite ver el futuro con una perspectiva de crecimiento y ojalá sepamos manejarlo, y al mismo tiempo permitir, a quienes han venido a buscar refugio a nuestro continente, regresar a su tierra, y favorecer los lazos pacíficos entre las dos culturas", añadió.





—¿Cómo vive el francés promedio luego de los atentados esta inmigración creciente?

—Es difícil. Es una cohabitación que es siempre complicada. La gente nunca deja su casa porque le gusta, lo hace por necesidad, porque no tiene trabajo, porque no tiene para comer, porque no tiene sus derechos respetados. Entonces, esa gente se va en situación de vulnerabilidad y se instala en otros lados, donde el único espacio disponible para ellos es en contacto con las franjas más vulnerables de nuestras sociedades, Lo cual provoca enfrentamientos, y dificultad de integración. Nos toca la responsabilidad de tratar de evitar esa mezcla que ha demostrado que no funciona. Tenemos que encontrar soluciones. No pasa solamente en Francia, pasa en otras tierras de inmigración, y ojalá sepamos encontrar buenas respuestas.





—¿Está cerca el acuerdo Unión Europea-Mercosur?

—Es un mundo abierto, y debe haber reglas. La Argentina va a recibir, a finales de este año la conferencia ministerial de la organización mundial del comercio, dentro de un año, el G20 se va a reunir en Argentina. Es decir, aquí se van a discutir los grandes temas y lo que tenemos que resolver. El presidente Hollande ha sido muy claro, y ha dicho que queremos el acuerdo. Un acuerdo muy ambicioso, y no solo limitado al comercio. Lo que distingue a nuestros países es el compartir valores, así que tenemos que hallar un elemento de proximidad política en el acuerdo. También queremos que los intereses de cada uno de nuestros países sean respetados. Cuando todo eso esté, vamos a tener un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Lo queremos y creo que las condiciones están, porque ante un mundo complicado, el Mercosur y la Unión Europea deben ser polos de estabilidad y tenemos ventaja en comerciar e intercambiar juntos.





—¿Cómo es la relación con Argentina?

—El presidente Macri ha recibido a Hollande hace exactamente un año, se definió una hoja de ruta que estamos siguiendo, y tenemos confianza en la Argentina, y estamos apostando, y en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, se hablará (viernes pasado)de intercambio, de comercio y del futuro.