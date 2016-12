Sin embargo, después de pensarlo bien, el actor tomó la decisión de dar un paso al costado. Según su testimonio a la revista Pronto, se debe a que no tiene un manejo fluido del inglés, entonces puede "perder naturalidad" a la hora de meterse en su papel.





"Ocurre que no domino el inglés tanto como para poder actuar, y eso me frena bastante. Si tuviera la oportunidad de hablar fluidamente, creo que me animaría un poco más. Yo hablo inglés, pero tengo miedo, porque mientras pienso cómo digo el texto, puedo perder naturalidad", explicó Francella.





Tiempo atrás, había manifestado sus ganas de trabajar en Hollywood, pero también había aclarado sus problemas para manejar el idioma. De todas formas, tiene otro proyecto en curso: está terminando de filmar Los que aman, odian, cuyas grabaciones fueron suspendidas momentáneamente por el delicado momento que vive su compañera de elenco, Luisana Lopilato.