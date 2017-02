Habló la víctima del anestesista: "Si no me ayudaban, me mataba"

Belén Torres, la joven de 21 años que fue fue brutalmente golpeada por el anestesista Gerado Billiris, habló por primera vez luego del ataque y agradeció a los vecinos que la escucharon gritar. "Si no me ayudaban me mataba. Tenía tan lastimado un oído que no escuchaba, no sabía si estaba gritando", agregó la joven.





En la tarde del miércoles, Belén dejó la terapia intensiva y continúa internada en una habitación común donde está acompañada por su familia y amigos.





"Quiero agradecerle a la gente del edificio. No tienen idea de los golpes que tengo en la cara y la espalda", dice la mujer y agrega: "gracias por haberme escuchado", agregó.

El agresor, Gerardo Billiris de 27 años permanece detenido. Según contó su abogado, el anestesista se justificó del ataque y dijo que fueron "movimientos involuntarios" y que no quiso pegarle.





"Él vuelve como a las dos de la mañana y estuvieron consumiendo cocaína como cinco horas. En un momento él se siente mal y es ella la que declara en comisaria que él entra en estado de convulsiones (...) y en ese momento se producen movimientos involuntarios, donde tira patadas, codazos y posiblemente en el zamarreo de ella para reanimarlo se produjeron golpes", dijo el defensor, Ramón Abrigos.





