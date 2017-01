¿Harry Potter, Snape y Voldemort son hermanos?

Da igual que se publiquen nuevos libros para expandir el universo Harry Potter , ni que nuevos protagonistas lleguen a la gran pantalla... Los seguidores del mago siempre quieren saber más. Y cuando no lo consiguen, se lo inventan. Y a veces hasta pueden acertar.Esta nueva teoría arranca con la historia de los «Tres Hermanos», que aparece en los Cuentos de Beedle el Bardo en «Las Reliquias de la Muerte», el séptimo libro de la saga. Estos cuentos, muy populares entre los niños magos, eran desconocidos para Harry Potter y Hermione hasta la última entrega, ya que ellos se criaron con familias muggles.Como bien saben los fans, la fábula cuenta (en un resumen rápido que no destripe la historia, ya que se puede adquirir el libro) el encuentro con la Muerte de tres hermanos magos que caminan por un puente que ellos mismos han elevado sobre un río gracias a su magia. En la trama se explica la forma en la que consiguen la varita más poderosa del planeta, una piedra capaz de resucitar a los fallecidos y una capa de invisibilidad que permite escapar de la muerte.Con ese argumento, los fans piensan que tanto Voldemort como Snape y Harry Potter están representados.De esta manera, Voldemort es el arrogante mago que pide la varita capaz de matar a la propia muerte. Snape es el hermano mediano que pide resucitar a los muertos porque echa de menos a su amor verdadero. Y Harry es la representación del pequeño: lleva la capa de invisibilidad hasta que se la quita para enfrentarse cara a cara con la muerte. Además, y para que todo sea más increíble (o fantástico, o redondo, según se mire) el propio Dumbledore aparece en el cuenta como representación de la propia Muerte, ya que entrega la capa al joven mago y acaba con la vida de Voldemort y Snape.Una teoría que tiene su base en un cuento escrito por la propia J. K. Rowling. Y cualquier fan sabe que la escritora no dejaba nada al azar. ¿Será la vuelta de tuerca definitiva a la historia?