"Hay descontrol en el Servicio Penitenciario de Santa Fe y no se reconocen los problemas"

instalación de una pileta de lona en un pabellón de la cárcel de Coronda. "Hay un descontrol en el Servicio Penitenciario de Santa Fe y no se reconocen los problemas", afirmó el diputado provincial de Unión Pro Federico Angelini al referirse a la polémica desatada por la

El legislador macrista dijo en ese sentido ya no lo sorprendía "nada del Servicio Penitenciario" de la provincia. "Es un descontrol con los cientos de celulares que ingresan en los penales de la provincia, con las fotos con poses desafiantes de los reclusos quienes admiten que siguen manejando con los smathphones, las barras de Colón en un primer momento y luego con Newell's como pasó en su momento con el panadero Ochoa."





apileta.jpg La pileta que se armó en el pabellón 7 de Coronda.



En declaraciones a LT8, Angelini sostuvo: "La gran diferencia con el resto de los servicios penitenciarios es admitir o no el problema. Este descontrol en Santa Fe pasa en las cárceles de otras provincias y también del sistema federal. La gran diferencia es si admitimos o no que hay un problema. Mientras no admitamos que hay un problema seguirán los secuestros virtuales y las organizaciones criminales seguirán actuando desde las cárceles. No es una cuestión de quita de derechos sino de que se cumplan las normas que no se cumplen", apuntó Angelini.

Con relación a la instalación de una pileta de lona en el pabellón 9 de Coronda, el diputado provincial sostuvo: "Cuando se tienen condiciones de hacinamiento como hay en Santa Fe, uno debería preocuparse porque los presos tengan mejores baños o un mejor servicio de limpieza. Ahora que haya una pileta y que un sector de la cárcel decida quién entra y quien no, y quién se hace el asadito y quien no, y que después las autoridades lo quieran ocultar, diciendo que es para los chicos de las visita, me da la sensación de que nos están tomando el pelo".

"La discusión de la pileta es menor. El problema es muy superior cuando un personaje de la cárcel diga quien entra y quien no entra a la pileta. Claramente no es para mejorar las condiciones de alojamiento sino para presos vip, y ese es el gran problema", agregó.

