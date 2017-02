Hay ocho escuelas de la Regional IV afectadas por las fuertes lluvias

El delegado de la Regional IV de Educación, Juan Cruz Giménez, aseguró que se trabaja en las ocho escuelas que han sido afectadas por las inclemencias climáticas de principio de año y confió en que estarán en condiciones para el inicio de clases el 6 de marzo. De todas maneras, dijo que se realiza un monitoreo permanente con los equipos de supervisión y los directivos.





"Le hemos pedido a los supervisores una orden de prioridad de aquellas instituciones que tienen que tener una asistencia inmediata, por cuestiones de mantenimiento o estructurales", detalló Giménez y siguió: "Esa cantidad de lluvia puede ser que no impacte a corto plazo pero sí puede afectar, a mediano o largo plazo, la impermeabilización".





Los establecimientos afectados en la capital provincial son: Nº 38 Estanislao López, Nº 95 Simón de Iriondo (Alto Verde), Nº 869 Julio Roca (Colastiné), Nº 1.190 IV Centenario de Santa Fe y Nº 941 General Juan Martínez (La Guardia). Pero también se trabaja en la escuela Nº 426 General José de San Martín y Nº 6.093 Paraná Medio, ambas de Santa Rosa de Calchines; y la Nº 427 Juan Lavalle de Campo Iturraspe.





Además, Giménez dijo que, por el momento, no hay demandas insatisfechas de banco para nivel inicial y secundaria. Pero recordó que quienes no realizaron el trámite o no han encontrado lugar pueden contactarse con la dependencia de dirige para recibir la orientación necesaria.





Hasta el 15 de febrero está abierta la inscripción para quienes deben iniciar sus estudios en nivel inicial, primario, secundario y la modalidad especial. Las familias pueden acercarse a los establecimientos elegidos o bien a la sede de la Regional IV (Avellaneda 3381).





Desde los cuatro años

A fines de 2016, Amsafé y el secretario de Educación Oscar Di Paolo confirmaron que faltaban bancos para cubrir la demanda de la sala de cuatro años –que es cuando se inicia la obligatoriedad– en la provincia. Si bien el gremio de los docentes públicos marcó que eran más de 2.000 los niños y niñas que no tendrían lugar; el funcionario aclaró que serían 1.800 y que se estaba trabajando para garantizar que existan los espacios necesarios para garantizar su educación.





Consultado sobre cuál es la situación de la Regional IV –donde está incluida la capital provincial–, Giménez señaló que hasta el momento no hay casos de niñas y niños que no hayan podido ser ubicados en algún establecimiento de la provincia.





"Estamos acompañando la demanda activa de inscripciones y, por el momento, no hay conflictos. En algún caso de una institución que ya no tiene vacantes, los supervisores y la coordinación pedagógica tratan de reconducir a otros establecimientos cercanos que tienen vacantes. Con lo cual, en términos numéricos, no hay un desfase, por lo menos en las ciudades más grandes de la Regional", detalló el delegado.





Y respecto a lo que ocurre en las comunas más pequeñas, agregó: "La demanda en las localidades que son de menor cantidad de población es más ordenada porque, en general, no se supera la oferta de vacantes. Eso va de la mano con la inversión que se realizó en Fani (Fondo de Atención a Necesidades Inmediatas) y a la creación de las 50 aulas en la provincia, de las cuales 15 ya se están ejecutando en la Región IV. Incluso, alguna, como es el caso de Helvecia, ya se finalizó y otras están en proceso de terminación".





También marcó que hay obras que se están desarrollando con el objetivo de solucionar el tema de la demanda que pueda estar insatisfecha. Entre ellos mencionó el Nº 106 de San Javier, Nº 222 de Santa Fe y Nº 246 de Santo Tomé.





"En los últimos años, con la extensión de la obligatoriedad a la sala de cuatro años, el sistema educativo en la provincia creó 300 nuevas salas y de ellas 70 fueron habilitadas en la Región IV. Es decir, hay un compromiso contundente en el fortalecimiento de la oferta educativa", marcó Giménez.









Todos ubicados

El año pasado, el Ministerio de Educación de la provincia definió que se entregue un solo certificado de primaria completa por alumno con la intención de que cada estudiante se inscriba en una sola institución educativa de nivel medio. Giménez contó que esa disposición logró evitar que haya "triples o cuádruples inscripciones" y que todos los que se anotaron en diciembre ya están ubicados en alguna escuela.





"Queremos garantizar la oferta educativa en todo el territorio y tratar de ir cruzando los datos para identificar si un mismo alumno está apareciendo como ingresante en varias instituciones porque eso provoca una situación irreal", detalló.





Y sostuvo: "Hay algunos casos de escuelas que siempre tienen una demanda alta en Santa Fe como la Almirante Brown, Zapata Gollán y Domingo Silva, que ya cubrieron sus cupos y lo informaron en diciembre. Pero, por el momento, en el resto estamos teniendo un proceso de transición ordenada entre la demanda activa y las vacantes disponibles".





Por último, de cara a que pronto se tomarán los exámenes previos, el funcionario recordó que quienes no promocionen y deban repetir el año tienen garantizado el banco en la escuela en la que cursaron aunque, de ser necesario, se pueden analizar situaciones puntuales.