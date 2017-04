"Hay que intentar un cambio cuando las cosas no salen"

El delantero sabe que es un momento especial para el elenco rojiblanco, por eso aportó: "Hay que intentar un cambio cuando no te salen las cosas. Es bueno sumar jugadores de buena técnica para tener la pelota y ojalá que nos salga bien, no tuvimos tanto tiempo de trabajo con este esquema pero son buenos jugadores".

Respecto a Vélez, un rival con necesidades de sumar para engrosar su promedio, Gamba apuntó: "Es un equipo con mucha experiencia en todas las líneas, está bien armado, tiene que sacar muchos puntos pero hay que tener mucho cuidado, esperemos poder ganar".

Está claro que los resultados no lo vienen acompañando a Unión, por eso el cuyano es consciente de este presente, a la vez que indicó: "No se si es un arranque de año mal, es irregular, nos hubiese gustado ganar más partidos para estar más arriba y hay que seguir trabajando y metiéndole firme, hay que meter una rachita porque quedan muchos partidos, no es bueno el comienzo pero tampo es tan malo, se demostró con River y Talleres que se puede jugar buen fútbol , es difícil mantenerlo, hoy día cualquiera le gana a cualquiera no estamos exceptos de eso".