"Hay reflejadas voces que no se habían escuchado en 40 años"

En el marco de la presentación en Santa Fe de Los Oesterheld –el libro que recupera en detalle la intimidad de la familia del célebre historietista creador de El Eternauta, aniquilada durante la última dictadura cívico militar–, Alicia Beltrami, una de sus autoras, dialogó con Diario UNO sobre la concreción del inédito texto que demandó más de cinco años de investigación exhaustiva.





"Desde un principio (junto con la coautora Fernanda Nicolini) nos propusimos contar, sin una mirada sesgada y a través de las historias personales de los diez integrantes de la familia –se trata de Héctor, sus cuatro hijas, tres yernos y dos nietos que fueron secuestrados y desaparecidos; y los sobrevivientes, su esposa Elsa y los por aquel entonces pequeños Fernando y Martín–, lo que consideramos fue la época más oscura de la Argentina. Intentamos reflejar lo que sentía el militante, el militar, el que se oponía, el que se involucraba y el que no", comenzó a relatar la escritora y siguió: "Claro que no nos imaginamos que iba a ser tan complejo alcanzar ese resultado, porque nos pasó que al descubrir que no había tanta producción escrita respecto de ciertos hechos, la única arma que teníamos para indagar fueron las entrevistas y en ese contexto dialogamos con más de 200 personas que los conocieron".





En Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Córdoba, Rosario y Santa Fe, los entrevistados fueron la clave que encontraron las periodistas para rearmar la historia de esta familia y confeccionar lo que ellas llaman "una biografía coral" que se divide en siete capítulos y se enmarca en los hechos acontecidos en el país entre los años 1971 y 1977.





"El recorte histórico que le dimos al libro nos permitió contar desde un mejor lugar cómo fue el pasado de Héctor cuando conoció a Elsa y nacieron sus hijas, el nacimiento de su editorial (La Frontera) en la época de oro de la historieta, su incursión en la militancia y lo que sucedió a raíz de ello, además de por supuesto lo que pasó tras su desaparición.





—¿Por qué eligieron darle la misma prioridad a todos los personajes?

—Eso fue algo que también nos propusimos desde un inicio, supongo que porque al igual que muchos queríamos saber cómo fue que una familia completa terminó diezmada de esa manera tan trágica. Y en ese contexto le intentamos dar un enfoque distinto en cuanto a la redacción, que es simple, porque nos pasaba que cuando leíamos un libro de historia tenía datos muy duros respecto de lo que fue por ejemplo la conducción de montoneros, y no desde las bases o personajes que formaban parte de la organización.





En referencia, Beltrami puntualizó la forma en que están descriptos los personajes: "El libro tiene un estilo literario, como de novela, que no cae en mostrar al que ya no está como un héroe, sino que lo refleja más humanizado. Por ejemplo a Héctor lo describimos como el genio que era escribiendo, pero también con su faceta vanidosa y de padre superpresente atípico para la época; y a Elsa, también la mostramos enojada por la decisión de sus hijas y marido de militar, y con la templanza increíble de seguir por sus nietitos.





Por otro lado, Alicia Beltrami apuntó al rol de los entrevistados: "Otra de las cosas distintivas que tiene el libro es sin dudas el reflejo de muchas voces que no se habían escuchado en 40 años. Y creo que en eso lo que nos ayudó fue que el momento en el que abordamos la investigación fue un tiempo de revalorización de la militancia, de la reivindicación de los derechos humanos a través de los juicios que se desarrollaron, donde los entrevistados tenían una posición permeable a contar muchas más cosas que nunca habían dicho, no solo sobre lo que fue su perfil de militante sino también sobre los Oesterheld que fueron una de las tantas familias víctimas del ensañamiento de los militares, de su atrocidad".





—¿Qué comentarios recibieron de parte de los dos nietos sobrevivientes respecto de ver reflejada su historia personal?

—Por supuesto que nosotras antes de ponernos a investigar tuvimos una reunión previa con ellos y de hecho accedimos a través suyo a mucho material familiar y cartas con su permiso, que fueron muy valiosas para terminar de entender a los personajes. También su ayuda fue importantísima en los momentos de lectura previa, con comentarios muy atinados al señalarnos por ejemplo que podíamos enriquecer más el personaje de Elsa, el cual por tenerla con vida habíamos relegado en cierta forma.





—¿Y cuál fue la ayuda de Elsa?

—Ella lamentablemente no llegó a verlo terminado porque falleció el año pasado y nosotros aún estábamos investigando. Entonces nos quedó pendiente contarle que no fue, como siempre creyó, el señuelo para que atrapen a su hija Beatriz (la primera desaparecida). Porque sucedió que como la secuestraron luego de que tomaran juntas un café, ella siempre se imaginó que la habían seguido a ella para atraparla, pero hoy sabemos que no fue así. Un testimonio de un testigo en el juicio por su desaparición da cuenta de que en realidad la había marcado una patota que había salido a rastrillar la zona.

Para destacar

Al cerrar la nota, consultada en torno a su posición personal como debutante en el perfil de escritora de biografías, Alicia Beltrami afirmó "sentir una satisfacción personal por el resultado y la repercusión del libro", editado hace poco más de ocho meses.





"Es maravilloso notar que puede tener una llegada al público muy plural. Porque está escrito para que lo entienda todo aquel que quiera conocer cómo fue la historia trágica del país, sin matices floridos y con responsabilidad. Con visiones y posturas distintas que buscan que el lector se haga preguntas, se interese y quiera indagar más".