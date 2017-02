La semana de Unión desembocará inexorablemente en un nuevo amistoso, en este caso ante Sarmiento el viernes, con la posibilidad, al menos por primera vez en este año, que los socios puedan ver las acciones en el estadio 15 de Abril.





A la par, independientemente del trabajo que el plantel rojiblanco lleva adelante, el tema excluyente es la posibilidad de que el defensor paraguayo Rolando García Guerreño abandone el plantel para convertirse en jugador de Lanús.





Este martes, después del ensayo que realizaron los jugadores en Casasol, el DT Juan Pablo Pumpido atendió a la prensa y obviamente comenzó haciendo referencia a esta situación. "Como lo dije siempre la idea es ocupar ese lugar con un reemplazante, tenemos alternativas, somos precavidos en ese sentido y vimos el interés que existe por Rolo, en su momento pasó por Gamba, todo el tiempo te ofrecen jugadores, hay una carpeta grande por si surge alguna venta", reconoció.

Y más adelante, agregó: "Los tiempos de nuestro fútbol son distintos, hay que adaptarse y solucionarlo lo más rápido posible. El tema es que no sabemos cuándo arrancamos, la semana que viene o el 10 de marzo, no hay tiempo para planear una venta, si la plata le sirve al club y para que estén al día todos los que están acá es bienvenido, futbolísticamente no me gusta que se vaya, pero el club está por encima de cualquiera, todavía Rolo está acá y no hay nada oficial".

Algunos nombres





Cuando lo consultaron sobre nombres propios, Pumpido se atrevió a expresar: "No quiero hablar de posibilidades hasta que Rolo no se vaya, está en la carpeta (Rodrigo) Erramuspe, (Carlos) Rolón y seis más. Hablé con Rolo y si se va estamos trabajando con alguna posibilidad, si es que se vende para buscar. Están Sandona, Fleita, Parisi, Spies, suplantarlo por alguno similar que tenga recorrido y que venga a sumar al buen grupo que hay, que ayude al equipo y a todos".





Nada definido

El orientador por enésima vez ante los medios ratificó que no tiene confirmada la formación que pondrá cuando la AFA resuelva dejar atrás las diferencias para que se retome la actividad oficial, y declaró: "Nosotros todos los días probamos hasta que llegue la primera fecha, hicimos un táctico viendo situaciones que pueden surgir todos los días, buscamos diferentes objetivos y situaciones, imaginamos situaciones que se pueden plantear en el desarrollo de los partidos, hasta que no entren los 11 con River van a tener para hablar bastante".

Respecto al desarrollo de las tareas que están ejecutando sus pupilos antes de recibir a los juninenses, Pumpido dijo: "Trabajamos en lo futbolístico apuntando al partido del viernes, como si fuera oficial y hablamos dentro del vestuario lo que tenemos que seguir haciendo y que no, si lo digo públicamente se va a enterar el técnico de Sarmiento, no cometer errores que cometimos, ser un equipo más compacto, es típico ver un equipo largo, porque hay equipos cansados, lo hablamos y lo trabajamos en estos entrenamientos".





En la parte final, a propósito de verlo en acción al único refuerzo Mauro Cejas, disparó: "El otro día trabó una pelota fuerte y tuvo una molestia, viene trabajando mejor y esperemos darle minutos".