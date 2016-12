"Hemos quedado como el jamón del medio en el debate por ganancias", aseguró Lifschitz

El gobernador de la provincia Miguel Lifschitz aseguró hoy que los gobernadores quedaron como "el jamón del sandwich" en el debate por el impuesto a las Ganancias entre el gobierno nacional, los legisladores de la oposición y los gremios. Sentó postura y señaló que para él, el "salario no es ganancia", pero consideró que no quieren que "sea a costa de las finanzas de las provincias" Y sentenció que los gobernadores le solicitaron al gobierno que "convoque a todas las partes y que busque una solución que no afecte a las provincias".