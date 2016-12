Hernán Piquín, Mora Godoy y Malevo, los grandes protagonistas de la final

La gran final del Bailando 2016 estuvo acompañada de una gran apertura protagonizada por Mora Godoy, Malevo – el grupo de malambo que sorprendió a todos en America's Got Talent, Hernán Piquín, 600 bailarines afuera y dentro de los estudios de Ideas del Sur y, finalmente, de los grandes finalistas, quienes posaron e ingresaron al piso al mejor estilo pelea de box.





Marcelo Tinelli. "El Bailando es como un certamen de futbol, no falta nada. Hay estrellas con historia, inagotables, glamorosas, las que brillan a la mañana, a la tarde, a la noche, estrellas con las que chocar es casi como el fin del mundo. Estrellas, más estrellas", señala el conductor.





Y finalizó: "Un torneo donde se gana y se pierde, donde el empate no vale nada, donde se deja todo y donde participan muchos que ya levantaron la copa. Hasta del mundo. Lo haces por ellos, por tu familia que te banca en todas. Se juega la final del gran torneo de los argentinos. Hoy uno va a salir campeón, están los equipos, los jueces y el público. Por eso, música maestro".





Acto seguido, le tocó el turno a uno de los grandes e históricos campeones del Bailando por un sueño: Hernán Piquín, quien bailó al ritmo de Let it be. Luego de la coreografía del bi campeón del certamen, le tocó el turno a Mora Godoy, quien deslumbró a todos con su gran performance de tango.





Sin duda, lo más esperado de la noche fue la aparición de Malevo. El grupo de malambo, que se convirtió en la revelación del programa de talentos "America's Got Talent", sorprendió a todo el piso con su destreza, carisma y habilidad a la hora de llevar a adelante su coreografía.





La apertura de la tan esperada final concluyó con el desempeño de más de 600 bailarines profesionales y amateurs en la calle Olleros y el ingreso al estudia de las dos parejas finalistas. El Polaco, Barby Silenzi, Pedro Alfonso, Flor Vigna posaron para las cámaras e ingresaron como dos pesos pesados del boxeo.





Apertura



Fuente: Big Bang News